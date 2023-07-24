Древние греки снова в центре внимания. Ученые обнаружили, откуда происходят минойцы и микенцы

Недавно ученые получили доступ к генетическому материалу и исследовали последовательности геномов древних минойцев и микенцев — цивилизаций, которые процветали от трех до пяти тысяч лет назад.

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Доктор Иосиф Лазаридис и его команда из Гарвардской медицинской школы сосредоточили свое исследование на захоронениях минойской цивилизации, что процветала на Крите с 2600 по 1100 год до н. э., и микенской культуры, которая охватывала Грецию с 1600 по 1100 год до н. э., пишет GreekReporter.

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Примечательно, что анализ выявил значительную генетическую связь между минойцами и микенцами. Большинство людей, способствовавших возвышению этих цивилизаций, похоже, имеют местное происхождение, а их родословная прослеживается до людей, которые принесли сельское хозяйство в Европу из Анатолии (современной Турции) в период неолита около семи тысяч лет назад. Эти родственные связи составляют примерно от 62 до 86% их генетического наследия.

Однако наблюдались и генетические различия.

Микенцы и минойцы бронзового века имели предков, происходивших из Кавказских гор или Ирана, что составляло от 9 до 17 процентов их генетического наследия.

Кроме того, у микенцев обнаружили наличие генетического влияния населения равнинных пастбищ, простирающихся от Восточной Европы до Центральной Азии. Примерно от 4 до 16 процентов их происхождения можно проследить до этого северного источника, чего нельзя сказать о минойском населении.

Возникло также заметное языковое различие. Хотя известно, что микенцы говорили на ранней форме греческого языка, язык минойцев на Крите, который называют линейным А, остается нерасшифрованным, что указывает на его принадлежность к неидентифицированной группе языков.

Дополнительное исследование посвящено генетическому наследию древних микенцев среди современного греческого населения. Ученые проанализировали гены, полученные из зубов девятнадцати человек из разных археологических памятников в материковой Греции и Микенах.

Сравнив 1,2 млн генов с геномами 334 людей со всего мира, исследователи собрали генетическую информацию тридцати современных греков, чтобы оценить их родство с древними людьми.

Результаты выявили значительное генетическое совпадение между современными греками и древними микенцами, что свидетельствует о прямой связи предков. Это исследование укрепило представление о том, что древние цивилизации бронзового века заложили основу для современного греческого населения.

Минойцы — первая европейская цивилизация

Микенское царство с его легендарным царем Агамемноном играло ключевую роль в эпоху поздней бронзы в Греции. Его история, переплетенная с мифами, которые веками вдохновляли поэтов и писателей, восходит к гомеровским эпосам и великим трагедиям классического периода.

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