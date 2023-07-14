Лингвистический прорыв: исследователи наконец расшифровали письменность Кушанской империи (фото)

Кафедра лингвистики Кельнского университет в Германии достигла прорыва в расшифровке письменности Кушанской империи. Более семидесяти лет ученые бьются над неизвестным кушанским письмом, и теперь команда исследователей достигла прогресса в его разгадке.

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В течение нескольких лет Свеня Бонманн, Якоб Хальфманн и Натали Коробзов тщательно изучали фотографии надписей, найденных в пещерах, а также иероглифы на мисках и глиняных горшках разных народов Центральной Азии. Тщательно собирая эти фрагменты вместе, исследователи постепенно проливали свет на систему письма, пишет Arkeonews.

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1 марта 2023 года команда представила свою частичную расшифровку. Сейчас им удалось расшифровать примерно 60 процентов иероглифов, и они работают над разгадкой остальных.

Открытие этого неизвестного кушанского письма знаменует собой важную веху в истории Центральной Азии. Это письмо использовали в разных частях Центральной Азии между 200 г. до н. э. и 700 г. н. э. и связано как с ранними кочевыми народами евразийских степей, такими как юэчжи, так и с династией правителей Кушанов.

Кушаны создали империю, которая сыграла решающую роль в распространении буддизма в Восточной Азии, оставив после себя впечатляющее наследие монументальной архитектуры и произведений искусства.

На сегодня исследователи обнаружили несколько десятков преимущественно лаконичных надписей, происходящих преимущественно из современных Таджикистана, Афганистана и Узбекистана. Кроме того, французские археологи обнаружили длинную трехъязычную надпись в 1960-х годах в Дашт-и-Навуре, Афганистан.

Эта надпись, высеченная на валуне на высоте 4320 м на горе Карабаю, примерно в 100 км к юго-западу от Кабула, дает ценное представление о составе письменности.

Где обнаружена двуязычная надпись в Таджикистане Фото: Bobomullo Bobomulloev

Хотя система письма известна с 1950-х годов, до недавнего времени ее не удавалось успешно расшифровать. В 2022 году произошел прорыв: на скале в ущелье Алмоси на северо-западе Таджикистана, примерно в 30 километрах от столицы, Душанбе, найдена короткая двуязычная надпись. Эта надпись содержала как неизвестную кушанскую письменность, так и часть, написанную на уже расшифрованном бактрийском языке.

Эта находка активизировала усилия исследователей, что привело к новым попыткам расшифровать надпись. В конце концов, команда Кельнского университета в сотрудничестве с таджикским археологом доктором Бобомулло Бобомуллоевым, который сыграл ключевую роль в обнаружении и документировании двуязычной надписи, достигла частичной расшифровки.

Опираясь на методологии, применяемые при расшифровке древних письменностей, таких как египетские иероглифы, древнеперсидская клинопись и греческое линейное письмо B, команда Кельнского университета провела тщательный анализ.

Используя содержание двуязычной надписи из Таджикистана (состоящей из бактрийской и неизвестной кушанской письменности) и трехъязычной надписи из Афганистана (из гандхари или среднеиндоарийской, бактрийской и неизвестной кушанской письменности), исследователи постепенно получили представление о письменности и связанном с ней языке.

Кушанская империя и современные государства в континентальной Азии около 100 г. н. э. Фото: Wikipedia

Прорывным моментом стало обнаружение царского имени Вема Тахту, которое появилось в обоих бактрийских параллельных текстах, а также титула "Царь царей", найденного в соответствующих разделах неизвестного кушанского письма.

Этот титул оказался решающим ключом в определении языка, лежащего в основе текста. Шаг за шагом, с помощью бактрийского параллельного текста, лингвисты успешно проанализировали дальнейшие последовательности символов, в конце концов установив фонетические значения отдельных знаков.

По мнению исследовательской группы, расшифрованная кушанская письменность записывает совершенно неизвестный среднеиранский язык, отличный как от бактрийского, так и от хотанского сака — языка, на котором когда-то говорили в Западном Китае. Этот язык, вероятно, является промежуточным этапом в лингвистической эволюции между этими двумя известными языками.

В будущем исследовательская группа планирует осуществить дальнейшие экспедиции в Центральную Азию в сотрудничестве с таджикскими археологами, поскольку ожидается открытие дополнительных надписей. Уже определены перспективные места, которые обещают пролить больше света на кушанскую письменность.

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