Недостаток оказался преимуществом: ученые рассказали, как нас защищает иностранный акцент

Изучение нового языка — не простой труд и многие люди, знающие несколько языков, так и не могут избавиться от акцента, выдающего в них иностранца. Однако новое исследование ученых выяснило, что это может быть скорее социальным преимуществом в глазах многих.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Бирмингемского университета и при участии Кардиффского университета и Университета Нови-Сада, показало, что люди чаще не замечают грамматических ошибок, если у говорящего иностранный акцент, и этот эффект зависит от личностных особенностей слушателя. Таким образом, считающийся многими недостаток оказался своеобразным защитным механизмом нашего социального поведения, пишет Phys.org.

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Исследование, опубликованное 24 сентября в Journal of Multilingual and Multicultural Development, показывает, как акцент и грамматика взаимодействуют в разговорном английском языке. Профессор Дагмар Дивьяк, ведущая специалистка по когнитивной лингвистике из Бирмингемского университета и автор исследования, объяснила актуальность исследования в современной мультикультурной среде, где английский язык все чаще используется в качестве лингва франка — языка, используемого в качестве средства межэтнического общения.

Дивьяк отметила, что отклонения от стандартного английского языка, включая акценты и незначительные грамматические ошибки, часто могут привести к поспешным суждениям. Однако, по ее словам, "не так много исследований было проведено по акценту и грамматике одновременно". Работа ученых показала, что носители иностранного акцента относятся к грамматическим ошибкам более снисходительно, чем носители языка, что, возможно, связано с пониманием того, что эти люди изучают английский как второй язык.

В исследовании ученых приняли участие 60 носителей британского английского языка из Бирмингема, которые слушали аудиозаписи, начитанные британскими и польскими дикторами. Эти записи либо содержали грамматические ошибки, связанные с английскими артиклями, либо были грамматически правильными. После прослушивания участники оценивали приемлемость и понятность речи каждого диктора.

Результаты показали, что слушатели воспринимали ошибки в артиклях как более раздражающие в речи с британским акцентом, чем в речи с польским акцентом. Доктор Хуэй Сун, преподаватель Кардиффского университета и соавтор исследования, предположил, что неожиданные грамматические ошибки в речи с родным акцентом могут выделяться более ярко, что делает их более проблематичными для слушателей. Исследование также выявило корреляцию между чертами личности и терпимостью к ошибкам. В частности, люди с высоким уровнем добросовестности оценивали речь с иностранным акцентом менее благосклонно, даже если ошибки отсутствовали, что свидетельствует о предрасположенности к более строгим языковым стандартам.

Профессор Петар Милин из Бирмингемского университета отметил, что в целом участники из многонационального города Бирмингем проявили открытость к грамматическим ошибкам, допущенным не носителями языка, что отражает более широкое социальное одобрение. Эти результаты имеют большое значение для языкового образования и его оценки в целом. Так, профессор Дивьяк предположила, что при обучении английскому языку стоит уделять меньше внимания строгой грамматической точности и больше — осмысленной коммуникации, особенно для тех, кто собирается использовать английский как инструмент в мультикультурной или международной среде. Кроме того, осознание своих личных предубеждений может улучшить коммуникацию и повысить инклюзивность, особенно в таких формальных сценариях, как собеседования.

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