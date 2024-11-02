Недолік виявився перевагою: вчені розповіли, як нас захищає іноземний акцент

Вивчення нової мови — не проста праця і багато людей, які знають кілька мов, так і не можуть позбутися акценту, що видає в них іноземця. Однак нове дослідження вчених з'ясувало, що це може бути радше соціальною перевагою в очах багатьох.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Бірмінгемського університету та за участю Кардіффського університету й Університету Нові-Сада, показало, що люди частіше не помічають граматичних помилок, якщо той, хто говорить, має іноземний акцент, і цей ефект залежить від особистісних особливостей слухача. Таким чином, недолік, який багато хто вважає недоліком, виявився своєрідним захисним механізмом нашої соціальної поведінки, пише Phys.org.

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Дослідження, опубліковане 24 вересня в Journal of Multilingual and Multicultural Development, показує, як акцент і граматика взаємодіють у розмовній англійській мові. Професорка Дагмар Дів'як, провідна спеціалістка з когнітивної лінгвістики з Бірмінгемського університету та авторка дослідження, пояснила актуальність дослідження в сучасному мультикультурному середовищі, де англійську мову дедалі частіше використовують як лінгва франка — мову, що використовується як засіб міжетнічного спілкування.

Дів'як зазначила, що відхилення від стандартної англійської мови, включно з акцентами та незначними граматичними помилками, часто можуть призвести до поспішних суджень. Однак, за її словами, "не так багато досліджень було проведено щодо акценту та граматики одночасно". Робота вчених показала, що носії іноземного акценту ставляться до граматичних помилок більш поблажливо, ніж носії мови, що, можливо, пов'язано з розумінням того, що ці люди вивчають англійську як другу мову.

У дослідженні вчених взяли участь 60 носіїв британської англійської мови з Бірмінгема, які слухали аудіозаписи, начитані британськими та польськими дикторами. Ці записи або містили граматичні помилки, пов'язані з англійськими артиклями, або були граматично правильними. Після прослуховування учасники оцінювали прийнятність і зрозумілість мови кожного диктора.

Результати показали, що слухачі сприймали помилки в артиклях як такі, що більш дратують у мовленні з британським акцентом, ніж у мовленні з польським акцентом. Доктор Хуей Сун, викладач Кардіффського університету і співавтор дослідження, припустив, що несподівані граматичні помилки в мовленні з рідним акцентом можуть виділятися більш яскраво, що робить їх більш проблематичними для слухачів. Дослідження також виявило кореляцію між рисами особистості та терпимістю до помилок. Зокрема, люди з високим рівнем сумлінності оцінювали мову з іноземним акцентом менш прихильно, навіть якщо помилок не було, що свідчить про схильність до суворіших мовних стандартів.

Професор Петар Мілін з Бірмінгемського університету зазначив, що загалом учасники з багатонаціонального міста Бірмінгем проявили відкритість до граматичних помилок, допущених не носіями мови, що відображає ширше соціальне схвалення. Ці результати мають велике значення для мовної освіти та її оцінки загалом. Так, професорка Дів'як припустила, що під час навчання англійської мови варто приділяти менше уваги суворій граматичній точності та більше — осмисленій комунікації, особливо для тих, хто збирається використовувати англійську як інструмент у мультикультурному або міжнародному середовищі. Крім того, усвідомлення своїх особистих упереджень може покращити комунікацію та підвищити інклюзивність, особливо в таких формальних сценаріях, як співбесіди.

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