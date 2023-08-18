Недалеко до марсианского языка. Ученые стали свидетелями рождения нового акцента в Антарктиде

В отдаленных ландшафтах Антарктиды разворачивается удивительный лингвистический эксперимент, во время которого ученые в условиях изоляции исследуют эволюцию акцентов.

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В холодных просторах Антарктиды, где временное сообщество ученых и вспомогательного персонала проживает на ротационной основе, возникло удивительное явление — зарождение общего акцента среди этих постоянно меняющихся жителей. Хотя в Антарктиде нет коренного населения и постоянных жителей, ее сезонная популяция ученых, которая возрастает до 5 000 летом и уменьшается до 1 000 в суровые зимние месяцы, стала невольной лабораторией для исследования определенных аспектов человеческого поведения, культуры и социолингвистики, пишет IFLScience.

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В 2019 году группа исследователей из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана провела фонетическое исследование эволюции акцента среди небольшой когорты "зимовщиков" из Британской антарктической службы. Восемь человек из южной и северной Англии, один человек с северо-запада США, еще один из Германии и житель Исландии — участники исследования представили необычный срез лингвистических фонов.

Ученые тщательно задокументировали речевые паттерны своих подопытных, записав их голоса в начале исследования, а затем осуществив четыре дополнительные записи с интервалом примерно в шесть недель.

Изолированная и взаимозависимая среда, в которой жили зимовщики, способствовала тесному взаимодействию и ограничению внешней коммуникации, что позволило исследователям разглядеть тонкие, но заметные изменения в их акцентах на протяжении всего времени пребывания в Антарктиде.

Среди акцентных сдвигов, которые наблюдались прежде всего, было удлинение гласных звуков в речи зимовщиков. Кроме того, в группе произошла инновационная лингвистическая трансформация. Под конец пребывания в Антарктиде жители изменили произношение звука "о", подобно тому, как он произносится в таких словах, как "поток" и "дискотека", переместив артикуляцию с передней части рта, а не с задней части горла.

Эти изменения, хоть и имеют определенные нюансы, оказались достаточно измеримыми с помощью акустического анализа и даже предсказуемыми с помощью компьютерного моделирования.

Профессор Джонатан Харрингтон, специалист по фонетике и обработке речи в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана, осветил результаты исследования, заявив: "Антарктический акцент не сразу ощутим, но его можно измерить акустически".

Он объяснил: "Он сочетает в себе определенные черты начальных разговорных акцентов зимовщиков с элементами изобретательства. Его стадия развития значительно ниже, чем у традиционных английских акцентов, что объясняется коротким периодом эволюции и ограниченной группой носителей".

В этом исследовании очевидна ключевая роль сплоченного сосуществования и уединения в катализации быстрого появления нового акцента. Исследование также предполагает, что разнообразные обитатели Антарктиды, каждый из которых прибыл со своим уникальным региональным акцентом, невольно влияли на язык и поведение друг друга.

Это явление перекликается с исторической траекторией, которая привела к разнообразию акцентов, например трансформация британского варианта английского языка в американский, хотя и в значительно более сжатом масштабе.

Результаты побуждают к размышлениям о потенциальном появлении новых акцентов в ответ на новые социальные среды. Заманчивой перспективой является возможное развитие марсианского акцента, если люди прилетят на Красную планету.

Как отметил профессор Харрингтон, "исследование показывает, что изоляция группы людей неизбежно приведет к зарождению нового разговорного акцента, черты которого будут формироваться преимущественно под влиянием слияния акцентов носителей языка". Он предположил: "Если астронавты отправятся в миссию на Марс, мы ожидаем похожую эволюцию".

Если человечество сможет пересечь небесные просторы и основать колонию на Марсе, то близость и изоляция, характерные для такой задачи, могут быстро породить отчетливый марсианский акцент.

С течением поколений этот новый акцент может существенно отличаться от земного. В течение веков может возникнуть совершенно новый марсианский язык, что будет свидетельствовать о глубоком влиянии изолированного совместного существования на эволюцию человеческой коммуникации.

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