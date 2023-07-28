8100-летнее путешествие индоевропейских языков: ученые наконец обнаружили, откуда они происходят

Революционное исследование, проведенное международной группой лингвистов и генетиков, позволило прояснить происхождение индоевропейской языковой семьи, на которой говорит почти половина населения планеты.

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Ранее в дискуссиях о происхождении индоевропейских языков доминировали две основные теории: "степная" гипотеза, что предполагает, что они возникли в Понтийско-Каспийской степи около 6 000 лет назад, и "анатолийская" или "земледельческая" гипотеза, которая предлагает более древнее происхождение, связанное с ранним земледелием примерно 9 000 лет назад, пишет Phys.org.

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Возраст индоевропейской семьи был предметом противоречивых выводов в предыдущих филогенетических исследованиях. Отчасти это связано с неточностями и несогласованностью используемых наборов данных, а также с ограничениями в методах, применявшихся для анализа древних языков.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи из отдела языковой и культурной эволюции Института эволюционной антропологии имени Макса Планка собрали команду из более 80 лингвистов со всего мира. Вместе они создали новый и более широкий набор данных, включающий основную лексику 161 индоевропейского языка, в том числе 52 древних или исторических языков.

Команда применила недавно разработанный байесовский филогенетический анализ, чтобы исследовать, были ли древние письменные языки, такие как классическая латынь и ведийский санскрит, прямыми предками современных романских и индийских языков, соответственно.

Рассел Грей, заведующий кафедрой лингвистической и культурной эволюции и старший автор исследования, отметил надежность их выводов, заявив, что их хронология соответствует различным альтернативным филогенетическим моделям и анализам чувствительности.

По оценкам исследователей, индоевропейская семья насчитывает примерно 8 100 лет, причем пять основных ветвей уже разошлись около 7 000 лет назад.

Интересно, что результаты не полностью согласуются со "степной" и "земледельческой" гипотезами. Исследователи отметили, что последние данные древней ДНК свидетельствуют о том, что анатолийская ветвь индоевропейцев вышла не из Степи, а происходит из южного региона, в районе северной дуги Плодородного Полумесяца, что потенциально может служить древнейшим источником индоевропейской семьи.

Топология языкового родственного дерева в исследовании и даты расщепления линий указывают на то, что другие ранние ветви также могли распространяться непосредственно оттуда, необязательно через Степь.

Поэтому авторы предложили новую гибридную гипотезу происхождения индоевропейских языков, которая предполагает, что первоначальная прародина находилась к югу от Кавказа, а следующая ветвь двигалась на север к Степи.

Этот сценарий возникновения второй прародины мог бы объяснить проникновение некоторых ветвей индоевропейцев в Европу с более поздними экспансиями, связанными с ямной культурой и культурой шнуровой керамики (культурой боевых топоров).

По мнению Грея, сочетание древней ДНК и филогенетики языка дает убедительные основания для решения 200-летней индоевропейской загадки, что в конечном итоге комбинирует как "земледельческую", так и "степную" гипотезы.

Кроме того, топология дерева и порядок ветвления, обнаруженные в исследовании, обеспечивают согласование с ключевыми археологическими событиями и изменением моделей предков, наблюдаемыми в данных генома древнего человека.

Это значительный шаг вперед от предыдущих взаимоисключающих сценариев к более правдоподобной модели, которая интегрирует данные археологии, антропологии и генетики.

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