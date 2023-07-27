Пляжи усеяны телами. Тысячи костлявых пингвинов с пустыми желудками выброшены на берег Уругвая

Исследователи до сих пор не понимают, что произошло, но предполагают, что нечто изменило океан настолько, что пингвины буквально умерли от голода.

Около 2 000 магеллановых пингвинов были выброшены на пляжи Уругвая в июле этого года — исследователи обнаружили их "чрезвычайно исхудавшие" тела с абсолютно пустыми желудками. По словам сотрудницы Министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагойен, тысячи пингвинов погибли в океане, а затем течение выбросило на берег их мертвые тела, пишет Science Alert.

Отмечается, что 90% всех умерших пингвинов были молодыми особями, при этом удивительным кажется полное отсутствие жировых отложений и остатков еды в желудках. Исследователи отмечают, что точная причина массовой гибели пингвинов до сих пор остается загадкой, но ученые обеспокоены, что дело может быть в экстремальных климатических изменениях, которые обрушились на Землю этим летом и, вероятно, способствуют вымиранию этого вида.

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С 2004 года эксперты считают магеллановых пингвинов (Spheniscus magellanicus) находящимися под угрозой исчезновения, а за последние 30 лет массовые смерти этих морских птиц на восточном побережье Южной Америки уже стали "обычным явлением". Например, в 2010 году на пляжах Бразилии были найдены более 550 пингвинов, умерших от голода, а в 2012 году еще около 745 мертвых морских птиц были найдены на побережье.

Пляжи Уругвая усеяны мертвыми телами пингвинов Фото: Maldonado Department of Uruguay

Исследователи отмечают, что все эти массовые вымирания птиц не всегда происходят по одной и той же причине. Известно, что в некоторые годы основной причиной массовой гибели птиц является повышением температуры, как в 2019 году, когда 354 пингвина погибли в Аргентине в местах своего гнездования — морские птицы попросту не смогли пережить жару. При этом в другие годы основной причиной массовой гибели пингвинов могло стать переохлаждение, сильные штормы или голод. По сути, причина массовой смертности зависит от того, на какой стадии миграции в этот момент находятся морские птицы.

Большую часть лета магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины, а с наступлением зимы они отправляются в путешествие на север, в поисках пищи и более теплой воды. Во время миграции молодые особи не редко умираю, однако нынешняя массовая гибель пингвинов превысила все допустимые размеры.

По словам исследователей, в этом году у побережья Уругвая погибло рекордное количество пингвинов. Ученые полагают, что причиной массовой гибели птиц мог стать субтропический циклон у берегов Уругвая — вероятно, он ослабил и без того голодающих пингвинов. Отметим, что на пляжах также были найдены мертвыми другие морские птицы, черепахи и морские львы — их тела также выбросило на пляжи в окрестностях.

Ученые исследовали мертвые тела пингвинов, но тесты показали отрицательный результат на птичий грипп. Тем не менее вскрытие показало, что желудки морских птиц были пусты в течение нескольких дней, а их перья демонстрировали удивительное отсутствие жира, который отталкивает воду и защищает тела от низких температур.

Теперь исследователи полагают, что совокупность этих факторов могла оказаться слишком сложной для молодых особей, в результате чего они погибли в океане. Зоозащитники также предполагают, что чрезмерная эксплуатация рыболовства в Южной Атлантике и влияние изменений климата на прибрежные течения могли стать причиной этой массовой гибели пингвинов.

Исследователи отмечают, что шторм в действительности мог стать причиной гибели птиц, однако он стал для них смертельным из-за нехватки ресурсов и энергии. Ученые полагают, что если в ближайшее время ничего не изменится, столь массовая гибель этого вида может стать ежегодной, что неумолимо приведет к исчезновению магеллановых пингвинов.

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