Лев на двух лапах: новый вид динозавров, обнаруженный в Таиланде, поразил ученых

В Таиланде ученые сделали открытие, которое проливает свет на доисторическое прошлое. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Ученые обнаружили скелет Minimocursor phunoiensis в формации Фу Крадунг (Phu Kradung) в местности Фу Ной (Phu Noi) в Таиланде. По словам авторов исследования, полнота скелета делает его одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов динозавров, когда-либо найденных в Юго-Восточной Азии, пишет IFLScience.

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Minimocursor принадлежит к группе под названием Neornithischia. В эту группу входят различные типы динозавров, такие как орнитоподы, маргиноцефалы и мелкие двуногие виды.

Во время тщательного изучения исследователи обнаружили несколько характерных особенностей, которые отличают минимокурсора от других динозавров. В частности, динозавр имел уникальную костную шишку на челюсти, известную как яремный бугор, а также выступающий гребень на тазу. Эти характеристики дают ценную информацию об анатомии и эволюционной истории вида.

Чтобы оценить размер этих древних существ, ученые исследовали бедренную кость длиной 26 см. На основе этих характеристик они считают, что взрослые особи могли достигать длины до 2 м, что делает их сопоставимыми по размерам с современными львами.

Особенно интригует то, что, несмотря на относительно небольшой размер, строение ног минимокурсора, похоже, приспособлено для быстрого бега. А это позволяет предположить, что они были ловкими и быстрыми. Именно такое сочетание размера и ловкости принесло им название "Minimocursor", что в переводе с латинского означает "самый маленький бегун".

Что касается их рациона, то анализ зубов динозавров предоставил важные подсказки. Стоматологические данные убедительно свидетельствуют о том, что эти древние животные были только травоядными. Такие находки дают ценное представление о древней экосистеме и роли, которую играли в ней эти динозавры.

Учитывая большое количество экземпляров, найденных в Фу Ной, исследователи предполагают, что минимокурсоры могли быть обычным и широко распространенным видом в свое время. Значение этого открытия выходит за пределы простой идентификации нового вида; оно также имеет значение для понимания биоразнообразия, биогеографии и ранней эволюционной истории неорнитозавров поздней юры и раннего мела.

Хотя первоначальный анализ выявил большое количество информации, однако многие из оставшихся костей, включая дополнительный череп, все еще находятся на стадии подготовки и изучения. Эти еще не опубликованные образцы могут углубить наше понимание биологии Minimocursor phunoiensis и в будущем дать еще больше информации о захватывающем мире древних существ.

С развитием научных исследований загадочная история Minimocursor и его роли в древних экосистемах Таиланда, несомненно, будет становиться все более запутанной.

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