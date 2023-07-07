Как доисторические птицы пережили динозавров: ученые выяснили, что именно спасло пернатых

Недавно обнаруженная находка сохранившихся перьев в янтаре стала первым в истории ископаемым доказательством линьки доисторических птиц. Благодаря проведенным исследованиям, удалось выявить, как эти животные пережили самое большое вымирание на Земле.

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Все птицы в мире объединены одной тайной: они на самом деле являются живыми потомками динозавров. В то время как вызванное падением астероида массовое вымирание, произошедшее 66 млн лет назад, уничтожило многочисленные линии динозавров, птицам удалось выжить. Причины такого счастливого выживания долго озадачивали палеонтологов, но недавние научные исследования предлагают потенциальную подсказку: различия в линьке — процессе, во время которого птицы сбрасывают и отращивают свои перья, пишет Phys.org.

Перья являются определяющей характеристикой птиц, состоящей из белка под названием кератин, подобного нашим ногтям и волосам. Эти удивительные структуры позволяют им выполнять множество функций, включая полет, плавание, маскировку, привлечение партнеров, терморегуляцию и защиту от солнечных лучей.

Из-за своей сложности перья не подлежат восстановлению, что делает необходимым сброс старых и последующее отрастание новых во время линьки. Молодые птицы линяют, чтобы заменить свои молодые перья на взрослое оперение, тогда как взрослые птицы проходят ежегодный процесс линьки.

Сброс требует значительных затрат энергии, а одновременная потеря значительного количества перьев может помешать птицам сохранять тепло.

Предполагаемый вид только что вылупившегося птенца Enantiornithine Фото: Yu Chen and Shundong Bi

Сохранившиеся янтарные перья, изученные палеонтологом Цзинмай О'Коннор, являются первым конкретным ископаемым доказательством ювенильной линьки, раскрывающим историю жизни, не похожую на ту, что можно увидеть у современных птиц.

О'Коннор подчеркивает: "Этот образец демонстрирует действительно причудливое сочетание пресоциальных характеристик. Все перья на теле находятся на одной стадии развития, что указывает на одновременное или почти одновременное начало роста оперения".

Очень вероятно, что эта своеобразная птица принадлежала к Enantiornithines (Энанциорнисовые), вымершей группе птиц, которая, как показали предыдущие работы О'Коннор, была очень пресоциальной. Она предполагает, что проблемы, с которыми сталкивались эти пресоциальные птенцы, такие как сохранение тепла во время быстрой линьки, могли способствовать окончательному вымиранию Enantiornithines.

Предполагаемый вид взрослого птенца Enantiornithine Фото: Yu Chen and Shundong Bi

"Энанциорнисовые были самой разнообразной группой птиц в меловом периоде, но они погибли вместе с нептичьими динозаврами после столкновения с астероидом. Глобальное падение температуры, вызванное ударом астероида, увеличило бы энергетические потребности этих птиц, чтобы оставаться в тепле, но имеющихся ресурсов не хватало", — объясняет О'Коннор.

У современных взрослых птиц линька, как правило, происходит раз в год, последовательно, с заменой нескольких перьев за один раз в течение нескольких недель, что позволяет птицам сохранять способность к полету во время линьки.

Одновременная линька, когда все перья сбрасываются одновременно и отрастают в течение нескольких недель, встречается реже и в основном наблюдается у водоплавающих птиц, таких как утки, которые не очень зависят от полета для выживания.

Доказательства линьки у ископаемых птиц и других пернатых динозавров чрезвычайно редки. Исследователи предполагают, что птицы, которые проходят одновременную линьку, происходящую за более короткий промежуток времени, с меньшей вероятностью сохранятся как окаменелости.

Исследователи изучили более 600 шкур современных птиц из орнитологической коллекции Музея естественной истории им. Филда, чтобы выявить признаки активной линьки. Среди птиц, которые линяют последовательно, они нашли десятки экземпляров в активной линьке, в то время как птиц, линяющих одновременно, очень мало.

Хотя эти наблюдения касаются современных птиц, а не окаменелостей, они дают ценную информацию.

Предполагаемый вид молодой птицы Enantiornithine Фото: Yu Chen and Shundong Bi

В этом случае немногочисленность линяющих ископаемых птиц, несмотря на преобладание активной линьки среди исследованных современных образцов птиц, позволяет предположить, что доисторические животные линяли реже, чем их современные собратья.

Как сохранившийся в янтаре образец, так и исследования современных моделей линьки птиц сходятся к общему открытию: доисторические птицы и пернатые динозавры, особенно те, что принадлежали к вымершим родам, демонстрировали отличное поведение во время линьки, по сравнению с их современными птичьими собратьями.

О'Коннор заключает: "Хотя ни один фактор не может объяснить, почему выжили венценосные птицы, к которым относятся и современные, вероятно, этому способствовала комбинация определенных характеристик. Тем не менее становится все более очевидным, что линька играла значительную роль в определении того, какие динозавры смогли выжить".

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