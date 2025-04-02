Далекие предки человека круто повернули свою жизнь во времена динозавров: что произошло

На Земле млекопитающие жили еще до массового вымирания динозавров, которое произошло в результате падения астероида. Новые данные показали, что уже в то время млекопитающие слезли с деревьев.

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Об этом пишет Phys.org.

Исследование было проведено Бристольским университетом и опубликовано в журнале Palaeontology. В нем ученые проанализировали окаменелые фрагменты костей сумчатых и плацентарных млекопитающих, которые были найдены в западной части Северной Америки.

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Команда нашла признаки того, что эти млекопитающие адаптировались к жизни на земле. Концы их конечностей имели признаки локомоторной привычки, которую можно сравнить с современными млекопитающими.

"Растительная жизни изменилась в конце мелового периода, и цветковые растения, известные как покрытосеменные, создали более разнообразные среды обитания на земле. Чего мы не знали, так это того, стали ли млекопитающие наземными после падения астероида или еще до него", — говорит ведущий автор исследования Кристин Джанис.

В отличие от других исследователей, которые фокусировались на полных скелетах млекопитающих для изучения их способа передвижения, команда решила изучить небольшие элементы костей, чтобы увидеть изменения в рамках целого сообщества. Группа использовала статистические данные из музейных коллекций в Нью-Йорке, Калифорнии и Калгари для анализа этих крошечных окаменелостей.

"Растительная среда обитания была важнее для хода эволюции млекопитающих, чем любое влияние динозавров", — отмечает автор.

Ученые давно подозревали о том, что суставные поверхности длинных костей млекопитающих могут хранить важную информацию о способе передвижения. Это было первым в истории исследованием, в котором такие небольшие элементы костей были использованы для изучения изменений в целом сообществе, а не только отдельных видов.

Результаты предлагают новое понимание того, как доисторические млекопитающие реагировали на изменение окружающей среды — за несколько миллионов лет до того, как столкновение с астероидом изменило жизнь на Земле.

Напомним, ученые рассказали, какое вымершее млекопитающее является самым большим на Земле. Это вымершее животное имело длину более 7 метров, а высоту – почти 5 метров, без учета длинной шеи и головы.