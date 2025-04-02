Далекі предки людини круто повернули своє життя за часів динозаврів: що сталося

На Землі ссавці жили ще до масового вимирання динозаврів, яке сталося внаслідок падіння астероїда. Нові дані показали, що вже в той час ссавці злізли з дерев.

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Про це пише Phys.org.

Дослідження було проведене Бристольським університетом і опубліковане в журналі Palaeontology. У ньому вчені проаналізували скам'янілі фрагменти кісток сумчастих і плацентарних ссавців, які були знайдені в західній частині Північної Америки.

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Команда знайшла ознаки того, що ці ссавці адаптувалися до життя на землі. Кінці їхніх кінцівок мали ознаки локомоторної звички, яку можна порівняти з сучасними ссавцями.

"Рослинне життя змінилося наприкінці крейдяного періоду, і квіткові рослини, відомі як покритонасінні, створили більш різноманітні середовища проживання на землі. Чого ми не знали, то це того, чи стали ссавці наземними після падіння астероїда, чи ще до нього", — каже провідний автор дослідження Крістін Джаніс.

На відміну від інших дослідників, які фокусувалися на повних скелетах ссавців для вивчення їхнього способу пересування, команда вирішила вивчити невеликі елементи кісток, щоб побачити зміни в рамках цілої спільноти. Група використовувала статистичні дані з музейних колекцій у Нью-Йорку, Каліфорнії та Калгарі для аналізу цих крихітних скам'янілостей.

"Рослинне середовище існування було важливішим для перебігу еволюції ссавців, ніж будь-який вплив динозаврів", — зазначає автор.

Вчені давно підозрювали про те, що суглобові поверхні довгих кісток ссавців можуть зберігати важливу інформацію про спосіб пересування. Це було першим в історії дослідженням, у якому такі невеликі елементи кісток були використані для вивчення змін у цілій спільноті, а не тільки окремих видів.

Результати пропонують нове розуміння того, як доісторичні ссавці реагували на зміну навколишнього середовища — за кілька мільйонів років до того, як зіткнення з астероїдом змінило життя на Землі.

Нагадаємо, вчені розповіли, який вимерлий ссавець є найбільшим на Землі. Ця вимерла тварина мала довжину понад 7 метрів, а висоту — майже 5 метрів, без урахування довгої шиї та голови.