Монстр из самых темных кошмаров. Ученые нашли доисторическое существо с зубами-бензопилой

270 миллионов лет назад, перед тем, как погрузиться в океан, стоило бы проявить осторожность. Среди обитателей доисторического подводного царства ни один не был столь грозным, как геликоприон — существо, которое могло похвастаться набором зубов, способных вселить ужас в сердце любого зрителя.

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Сага об этом существе началась в 1899 году, когда его останки обнаружили во время раскопок в Уральских горах. Эта находка ознаменовала зарождение загадочной тайны, которая захватила палеонтологов всего мира. Объектом интриги стала своеобразная окаменелость — зубы в форме спирали, напоминавшие лезвия бензопилы, пишет Ancient Origins.

Вызов, что десятилетиями озадачивал экспертов, заключался не только в установлении существа, которому принадлежала эта окаменелость, но и в определении ее точного анатомического расположения.

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Уникальная окаменелость получила название "геликоприон". Это название метко указывало на спиралевидный характер зубной спирали, которая при рассмотрении оказалась окаменелыми остатками спирали, образованной акульими зубами.

Палеонтологи столкнулись с трудной задачей, пытаясь реконструировать внешний вид древних морских существ, учитывая, что акулы имеют скелет, сделанный из хрящей, а не костей. Следовательно, окаменеть могут только их зубы. Эта сложность объясняет длительное время, необходимое для раскрытия тайн, связанных с геликоприоном.

Гипотеза о том, что зубная спираль геликоприона была частью слоноподобной морды, была шагом в правильном направлении. Однако американский палеонтолог Чарльз Рочестер Истмен в 1900 году предложил альтернативную интерпретацию, предположив, что это была часть спинного плавника акулы.

Это название метко указывало на спиралевидный характер зубной спирали, которая при рассмотрении оказалась окаменелыми остатками спирали, образованной акульими зубами Фото: James St. John / CC BY 2.0

Впоследствии многочисленные образцы, напоминающие зубную спираль геликоприона, нашли в разных местах по всему миру. К сожалению, не имея никакого биологического контекста, эксперты были вынуждены полагаться на предположения относительно истинной функции и размещения зубов.

Прорыв произошел в 2013 году, когда исследователи решили подвергнуть компьютерной томографии (КТ) окаменелость геликоприона, найденную в штате Айдахо в 1950-х годах, которая хранилась в Музее естественной истории Айдахо. В этой окаменелости сохранились сегменты челюсти геликоприона, что наконец дало ключ к разгадке.

Геликоприон принадлежал к семейству хрящевых рыб эвгенодонтов, а не был акулой, его длина достигала примерно от четырех до семи метров. Его самой яркой особенностью была удивительная спираль зубов, расположенная в центре рта, торчавшая, словно бензопила, в том месте, где, казалось бы, должен был бы быть язык.

Древние морские животные

Сейчас эксперты утверждают, что в течение потрясающего периода в более 20 миллионов лет зубная структура геликоприона использовалась для распиливания добычи или даже для снятия раковин с твердотелых головоногих моллюсков.

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