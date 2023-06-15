Дельфин и слон в одном теле. Ученые открыли новый вид древних животных, и он ужасает

Метафорический союз дельфина и слона породил удивительное существо, известное под названием Nihohae matakoi. Этот особый вид дельфинов отличается от своих современных собратьев передними зубами, похожими на бивни.

Related video

Доктор Амбре Косте, ведущий автор исследования, была очарована загадочными останками этой неидентифицированной окаменелости. Удивительная сохранность черепа и челюсти дельфина предоставила много знаний о его потенциальных стратегиях питания. Хотя остальная скелетная структура была неполной и состояла лишь из нескольких ребер и позвонков, именно этот экземпляр привлек внимание доктора Косте и вызвал у нее увлечение вопросами, на которые не было ответов, во время обучения в докторантуре в Университете Отаго, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Характерные горизонтальные зубчатые выступы на передней части челюсти N. matakoi придают ему заметно отличный вид от знакомых нам современных дельфинов. Важно, что они также указывают на возможное использование методов питания, которые ранее не наблюдались у морских млекопитающих.

Прекрасно сохранившийся череп N. matakoi, демонстрирующий его клыкие зубы Фото: Image courtesy of Ambre Coste

"Мы предполагаем, что он использовал быстрые боковые движения головой, чтобы вывести из строя или оглушить добычу, облегчая ее захват и потребление, что напоминает поведение рыбы-пилы, — пояснила доктор Косте. — Ввиду отсутствия износа зубов, считается, что она охотится на мелких мягкотелых организмов, таких как кальмары. Это свидетельствует о том, что он не роется в песке, как это делают дельфины реки Ганг, а сплющенный характер передних зубов указывает на их неэффективность в захвате добычи".

В отличие от настоящих клыков слонов или нарвалов, которые растут непрерывно в течение всей жизни животного, передние зубы N. matakoi не являются настоящими клыками. Вместо этого они относятся к вайпатиям — группе ранних зубатых китов, которые имели разную степень выпячивания зубов. Считается, что все эти виды вымерли в конце олигоценового и в начале миоценового периодов, примерно 23 миллиона лет назад.

Считается, что все эти виды вымерли в конце олигоценового и в начале миоценового периодов, примерно 23 миллиона лет назад Фото: Image courtesy of Ambre Coste

Название этого вида происходит из языка маори. "Niho", что означает "зубы", и "Hae", что означает "резать", намекают на возможные способы питания этих существ. "Mata", что означает "лицо", и "Koi", что означает "острый", описывают его особую анатомию лица.

"Для меня один из удивительных аспектов палеонтологии заключается в том, что она открывает нам, что в мире природы еще так много нового. Она демонстрирует, что природа проявила бесчисленное количество необычайных и удивительных явлений, о которых я бы никогда не догадался сам, — подытожила доктор Косте. — Например, существование длинных, острых зубов, торчащих прямо изо рта существа, что позволяет ему резать кальмаров".

Ранее Фокус писал о тайнах древней рептилии из Триасового периода. Оказывается, они голодали в старости из-за своих зубов.

А также мы рассказывали о древнем кладбище вымерших предков слонов: найдены окаменелости гомфотеров, которым 6 млн лет.