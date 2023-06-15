Дельфін та слон в одному тілі. Вчені відкрили новий вид древніх тварин, і він жахає

Метафоричний союз дельфіна і слона породив дивовижну істоту, відому під назвою Nihohae matakoi. Цей особливий вид дельфінів відрізняється від своїх сучасних побратимів передніми зубами, схожими на бивні.

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Доктор Амбре Косте, провідна авторка дослідження, зачарована загадковими останками цієї неідентифікованої скам'янілості. Дивовижна збереженість черепа і щелепи дельфіна надала багато знань про його потенційні стратегії харчування. Хоча решта скелетної структури була неповною і складалася лише з кількох ребер і хребців, саме цей екземпляр привернув увагу докторки Косте і викликав у неї захоплення питаннями, на які не знайшлося відповідей, під час навчання в докторантурі в Університеті Отаго, пише IFLScience.

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Характерні горизонтальні зубчасті виступи на передній частині щелепи N. matakoi надають йому помітно відмінного вигляду від знайомих нам сучасних дельфінів. Важливо, що вони також вказують на можливе використання методів харчування, які раніше не спостерігалися у морських ссавців.

Чудово збережений череп N. matakoi, що демонструє його ікласті зуби Фото: Image courtesy of Ambre Coste

"Ми припускаємо, що він використовував швидкі бічні рухи головою, щоб вивести з ладу або оглушити здобич, полегшуючи її захоплення і споживання, що нагадує поведінку риби-пили", — пояснила докторка Косте. — Зважаючи на відсутність зносу зубів, вважається, що вона полює на дрібних м'якотілих організмів, таких як кальмари. Це свідчить про те, що він не риється в піску, як це роблять дельфіни річки Ганг, а сплющений характер передніх зубів вказує на їхню неефективність у захопленні здобичі".

На відміну від справжніх іклів слонів або нарвалів, які ростуть безперервно протягом усього життя тварини, передні зуби N. matakoi не є справжніми іклами. Натомість вони належать до вайпатіїв — групи ранніх зубатих китів, які мали різний ступінь випинання зубів. Вважається, що всі ці види вимерли наприкінці олігоценового та на початку міоценового періодів, приблизно 23 мільйони років тому.

Вважається, що всі ці види вимерли наприкінці олігоценового та на початку міоценового періодів, приблизно 23 мільйони років тому Фото: Image courtesy of Ambre Coste

Назва цього виду походить з мови маорі. "Niho", що означає "зуби", і "Hae", що означає "різати", натякають на можливі способи харчування цих істот. " Mata", що означає "обличчя", і "Koi", що означає "гострий", описують його особливу анатомію обличчя.

"Для мене один з дивовижних аспектів палеонтології полягає в тому, що вона відкриває нам, що в світі природи ще так багато нового. Вона демонструє, що природа проявила незліченну кількість надзвичайних і дивовижних явищ, про які я б ніколи не здогадався сам, — підсумувала докторка Косте. — Наприклад, існування довгих, гострих зубів, що стирчать прямо з рота істоти, що дозволяє їй різати кальмарів".

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