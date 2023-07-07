Як доісторичні птахи пережили динозаврів: учені з'ясували, що саме врятувало пернатих

Нещодавно виявлена знахідка збереженого пір'я в бурштині стала першим в історії викопним доказом линяння доісторичних птахів. Завдяки проведеним дослідженням, вдалося виявити, як ці тварини пережили найбільше вимирання на Землі.

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Усі птахи у світі поєднані однією таємницею: вони насправді є живими нащадками динозаврів. У той час як спричинене падінням астероїда масове вимирання, що сталося 66 млн років тому, знищило численні лінії динозаврів, птахам вдалося вижити. Причини такого щасливого виживання довго спантеличували палеонтологів, але нещодавні наукові дослідження пропонують потенційну підказку: відмінності в линянні — процесі, під час якого птахи скидають і відрощують своє пір'я, пише Phys.org.

Пір'я є визначальною характеристикою птахів, що складається з білка під назвою кератин, подібного до наших нігтів і волосся. Ці дивовижні структури дозволяють їм виконувати безліч функцій, включаючи політ, плавання, маскування, приваблення партнерів, терморегуляцію та захист від сонячних променів.

Через свою складність пір'я не підлягає відновленню, що зумовлює необхідність скидання старого і подальшого відростання нового під час линяння. Молоді птахи линяють, щоб замінити своє молоде пір'я на доросле оперення, тоді як дорослі птахи проходять щорічний процес линяння.

Скидання вимагає значних витрат енергії, а одночасна втрата значної кількості пір'я може перешкоджати птахам зберігати тепло.

Ймовірний вигляд щойно вилупленого пташеняти Enantiornithine Фото: Yu Chen and Shundong Bi

Збережене бурштинове пір'я, вивчене палеонтологинею Цзінмай О'Коннор, є першим конкретним викопним доказом ювенільної линьки, що розкриває історію життя, не схожу на ту, що можна побачити в сучасних птахів.

О'Коннор наголошує: "Цей зразок демонструє справді химерне поєднання пресоціальних характеристик. Всі пір'я на тілі знаходяться на одній стадії розвитку, що вказує на одночасний або майже одночасний початок росту оперення".

Дуже ймовірно, що цей своєрідний птах належав до Enantiornithines (Енанціорнісові), вимерлої групи птахів, яка, як показали попередні роботи О'Коннор, була дуже пресоціальною. Вона припускає, що проблеми, з якими стикалися ці пресоціальні пташенята, такі як збереження тепла під час швидкого линяння, могли сприяти остаточному вимиранню Enantiornithines.

Ймовірний вигляд дорослішого пташеняти Enantiornithine Фото: Yu Chen and Shundong Bi

"Енанціорнісові були найрізноманітнішою групою птахів у крейдяному періоді, але вони загинули разом з непташиними динозаврами після зіткнення з астероїдом. Глобальне падіння температури, спричинене ударом астероїда, збільшило б енергетичні потреби цих птахів, щоб залишатися в теплі, але наявних ресурсів не вистачало", — пояснює О'Коннор.

У сучасних дорослих птахів линяння, як правило, відбувається раз на рік, послідовно, із заміною кількох пір'їн за один раз протягом декількох тижнів, що дозволяє птахам зберігати здатність до польоту під час линяння.

Одночасне линяння, коли все пір'я скидається одночасно і відростає протягом декількох тижнів, зустрічається рідше і здебільшого спостерігається у водоплавних птахів, таких як качки, які не дуже залежать від польоту для виживання.

Докази линьки у викопних птахів та інших пернатих динозаврів надзвичайно рідкісні. Дослідники припускають, що птахи, які проходять одночасну линьку, що відбувається за коротший проміжок часу, з меншою ймовірністю збережуться як скам'янілості.

Дослідники вивчили понад 600 шкур сучасних птахів з орнітологічної колекції Музею природної історії ім. Філда, щоб виявити ознаки активної линьки. Серед птахів, які линяють послідовно, вони знайшли десятки екземплярів в активній линьці, в той час як птахів, що линяють одночасно, дуже мало.

Хоча ці спостереження стосуються сучасних птахів, а не скам'янілостей, вони дають цінну інформацію.

Ймовірний вигляд молодого птаха Enantiornithine Фото: Yu Chen and Shundong Bi

У цьому випадку нечисленність викопних птахів, що линяють, попри переважання активної линьки серед досліджених сучасних зразків птахів, дозволяє припустити, що доісторичні тварини линяли рідше, ніж їхні сучасні побратими.

Як збережений у бурштині зразок, так і дослідження сучасних моделей линяння птахів сходяться до спільного відкриття: доісторичні птахи і пернаті динозаври, особливо ті, що належали до вимерлих родів, демонстрували відмінну поведінку під час линяння, порівняно з їхніми сучасними пташиними побратимами.

О'Коннор підсумовує: "Хоча жоден фактор не може пояснити, чому вижили вінценосні птахи, до яких належать і сучасні, ймовірно, цьому сприяла комбінація певних характеристик. А проте стає все очевиднішим, що линяння відігравало значну роль у визначенні того, які динозаври змогли вижити".

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