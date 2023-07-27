Не любили сушу и море: ученые нашли останки древних черепах, ведущих любопытный образ жизни

Исследователи отмечают, что найти столь хорошо сохранившийся образец древнего вида — большая удача. Останки проливают свет на экологию этого вида.

По всеми миру раскиданы несколько чрезвычайно важных мест окаменелостей, где ученые обнаружили множество ископаемых образцов. Все они помогли исследователям получить все виды информации о том, как те или иные существа бродили по суше или бороздили древние моря Земли, пишет IFLScience.

Теперь в Германии был обнаружен новый экземпляр древнего вида черепах, который удивительно хорошо сохранился. Найденные окаменелости позволили ученым понять, как представители этого вида жили много лет назад.

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Образец обнаружили недалеко от Пайнтена на юго-востоке Германии, который принадлежит виду Solnhofia parsonsi из формации Торлейт в Пейнтене, который хранится в Музее динозавров Альтмюльталь. Отметим, что этот район также известен как Франковский Альб и содержит множество морских осадочных пород нижней и верхней коры.

Исследователи начали поисковые работы в этом районе около двух десятков лет назад и уже обнаружили большое количество образцов в различных таксономических группах. Изучение найденных здесь образцов заставило ученых предположить, что некогда этот район был связан с открытым морем.

Окаменелость помогла команде понять, в какой среде жила черепаха Фото: Augustin et al., 2023, PLOS ONE

Авторы исследования отмечают, что найденный образец на удивление хорошо сохранился: видны полный череп и скелет. Однако рассмотреть его можно лишь сверху вниз. Позже исследователи сравнили образец с другими ранее известными окаменелостями того же вида — сложив воедино все данные ученые смогли пролить свет на поведение этих древних черепах.

Исследователи считают, что строение лап черепах указывает на то, что они не вели полностью пелагический образ жизни, но и не проводили много времени в открытом море. Простыми словами, этот древний вид не особенно любил сушу и океан, а предпочитал вести прибрежный образ жизни, проводя время и там, и там. На это указывает форма лап черепах, а также разница в длине хвоста.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что черепахи и червяги умеют разговаривать.