Настоящие болтуны. Ученые обнаружили, что черепахи и червяги умеют разговаривать (аудио)

Исследование показывает, что этот навык достался им от предка, жившего более 400 миллионов лет назад.

Related video

Долгое время ученые считали, что черепахи, рыбы и волнистые червяги, или, как их еще называют цецилии, не умеют разговаривать, а потому их вынесли в отдельную группу, называемую хоанаты, пишет IFL Science.

Хоанаты — группа водных и полуводных животных, у которых нос и рост устроены так, что это позволяет им дышать, высовывая ноздри из воды. Ранее ученые предполагали, что эти животные не способны издавать звуки, однако авторы нового исследования усомнились в гипотезе.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования они изучили десятки различных видов хоанатов и пришли к выводу, что, как минимум 53 из них точно умеют разговаривать. В том числе это касается почти всех видов черепах, волнистых червягов и южноамериканской двоякодышащей рыбой.

Ученые обнаружили, что черепахи способны не просто издавать шум, но и имеют в принципе достаточно широкий спектр вокализаций, а некоторые виды способны издавать более 15 различных звуков. Эти звуки используются ими в разных ситуациях, в том числе и во время проявления родительской заботы.

После ученые собрали все записанные звуки и объединили их с моделями реконструкции филогенетических признаков — таким образом исследователи надеялись обнаружить одного общего предка, который передал этот навык шумящим позвоночным. Тщательный анализ показал, что общий предок у этих видов все же есть и, вероятно, он жил на планете около 407 миллионов лет назад.

Ученые считают, что их исследование не только опровергло гипотезу о том, что хоанаты не умеют разговаривать, но и показало насколько важно заполнять пробелы исследованиями малоизученных видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить крайне редкий микроб с щупальцами, который встречали всего 4 раза в жизни.