Больше шансов слетать на Луну, чем встретить его. Редкий микроб с щупальцами находили всего 4 раза

Уникальный микроб открыли и описали более 100 лет назад, однако найти его с тех пор удалось лишь четырем ученым.

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Микробы живут вокруг нас — их можно обнаружить везде от луж до океанов. После эволюции сложной жизни микробы стали основным источником пищи для крохотных существ, например, планктона и криля, а значит они играют свою важную роль в пищевой цепи, пишет Science Alert.

Несмотря на распространенность микробов в мире ученые уверяют, что мы слишком мало знаем о них. Одна из причин скудных познаний — тот факт, что большинство изучаемых образцов берутся в одних и тех же местах. В новом исследовании ученые изучили более тысячи образцов, взятых в разных уголках Земли — от озер и прудов в Польше до морских отложений в Северном и Средиземном морях.

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В общей сложности работа заняла около двух лет, и оно того стоило. В ходе исследований ученые обнаружили более 500 различных видов, среди них есть несколько новых и крайне редких. Например, микроб с щупальцами под названием Legendrea loyezae — он встречается настолько редко, что во всем мире ученым удалось обнаружить его всего четыре раза за последние более 100 лет.

Впервые Legendrea loyezae был найден и задокументирован еще в 1908 году. С тех пор его встречали лишь четырежды, учитывая это исследование. Исследователи предполагают, что статистически у человека больше шансов слетать на Луну, чем обнаружить этот микроб.

Legendrea loyezae относится к ветви инфузорий эукариот. Известно, что у этого микроба есть щупальца, которые способны растягиваться и сжиматься, чтобы захватить добычу, а кислород для него смертелен. Ученые отмечают, что им потребовалось провести за микроскопами более 4 тысяч часов, чтобы обнаружить этот редкий уникальный микроб, который предпочитает скрываться в темных и бескислородных средах обитания.

По словам ученых, они используют свои знания экологии видов, как подсказки, чтобы понять, где и какие виды микробов стоит искать. В этот раз исследователям удалось открыть и описать два десятка новых микробных видов, а также найти более сотни крайне редких представителей.

Ученые не планируют останавливаться на достигнутом, их цель — найти больше редких и необычных видов. По словам группы ученых из Борнмутского университета, микробы играют важную роль в жизни людей и планеты, а потому нам следовало бы узнать о них больше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый неприхотливый в мире микроб.