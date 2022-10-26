Більше шансів злітати на Місяць, аніж зустріти його. Рідкісний мікроб із щупальцями знаходили всього 4 рази

Унікальний мікроб відкрили та описали понад 100 років тому, проте знайти його відтоді вдалося лише чотирьом ученим.

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Мікроби живуть навколо нас — їх можна знайти скрізь від калюж до океанів. Після еволюції складного життя мікроби стали основним джерелом їжі для крихітних істот, наприклад, планктону та криля, а значить вони відіграють свою важливу роль у харчовому ланцюзі, пише Science Alert.

Незважаючи на поширеність мікробів у світі вчені запевняють, що ми мало знаємо про них. Одна з причин мізерних знань — той факт, що більшість зразків, що вивчаються, беруться в одних і тих же місцях. У новому дослідженні вчені вивчили понад тисячу зразків, взятих у різних куточках Землі — від озер та ставків у Польщі до морських відкладень у Північному та Середземному морях.

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Загалом робота зайняла близько двох років, і воно того варте. Під час досліджень вчені виявили понад 500 різних видів, серед них є кілька нових та вкрай рідкісних. Наприклад, мікроб із щупальцями під назвою Legendrea loyezae — він зустрічається настільки рідко, що в усьому світі вченим вдалося виявити його лише чотири рази за останні понад 100 років.

Вперше Legendrea loyezae було знайдено та задокументовано ще у 1908 році. Відтоді його зустрічали лише чотири рази, враховуючи це дослідження. Дослідники припускають, що статистично у людини більше шансів злітати на Місяць, аніж виявити цей мікроб.

Legendrea loyezae належить до гілки інфузорій еукаріотів. Відомо, що цей мікроб має щупальця, які здатні розтягуватися і стискатися, щоб захопити видобуток, а кисень для нього смертельний. Вчені зазначають, що їм знадобилоася провести за мікроскопами понад 4 тисяч годин, щоб виявити цей рідкісний унікальний мікроб, який воліє ховатися в темних і безкисневих середовищах.

За словами вчених, вони використовують свої знання екології видів як підказки, щоб зрозуміти, де і які види мікробів варто шукати. Цього разу дослідникам вдалося відкрити та описати два десятки нових мікробних видів, а також знайти понад сотню вкрай рідкісних представників.

Вчені не планують зупинятися на досягнутому, їх мета знайти більше рідкісних і незвичайних видів. За словами групи вчених з Борнмутського університету, мікроби відіграють важливу роль у житті людей і планети, а тому нам слід дізнатися про них більше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найневибагливіший у світі мікроб.