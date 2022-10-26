Справжні базікала. Вчені виявили, що черепахи та черв'яги вміють розмовляти (аудіо)

Дослідження показує, що ця навичка дісталася їм від предка, який жив понад 400 мільйонів років тому.

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Протягом тривалого часу вчені вважали, що черепахи, риби та хвилясті черв'яги, або, як їх ще називають цецилії, не вміють розмовляти, а тому їх винесли до окремої групи, яка називається хоанати, пише IFL Science.

Хоанати — група водних і напівводних тварин, у яких ніс і ріст влаштовані так, що це дозволяє їм дихати, висовуючи ніздрі з води. Раніше вчені припускали, що ці тварини не здатні видавати звуки, проте автори нового дослідження засумнівалися у гіпотезі.

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Під час дослідження вони вивчили десятки різних видів хоанатів і дійшли висновку, що щонайменше 53 з них точно вміють розмовляти. Зокрема це стосується багатьох видів черепах, хвилястих черв'ягів і південноамериканських дводишних риб.

Вчені виявили, що черепахи здатні не просто видавати шум, а й мають у принципі досить широкий спектр вокалізацій, а деякі види здатні видавати понад 15 різних звуків. Ці звуки використовуються ними в різних ситуаціях, зокрема під час прояву батьківського піклування.

Після цього вчені зібрали всі записані звуки і поєднали їх з моделями реконструкції філогенетичних ознак — у такий спосіб дослідники сподівалися виявити одного спільного предка, який передав цю навичку хребетним. Ретельний аналіз показав, що загальний предок у цих видів все ж таки є і, ймовірно, він жив на планеті близько 407 мільйонів років тому.

Вчені вважають, що їх дослідження не лише спростувало гіпотезу про те, що хоанати не вміють розмовляти, а й показало, наскільки важливо заповнювати прогалини дослідженнями маловивчених видів.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити вкрай рідкісний мікроб із щупальцями, який зустрічали всього 4 рази у житті.