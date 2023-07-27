Новое изображение телескопа Уэбб: две звезды выпускают струи и образуют уникальный объект (фото)

Центральное место на новом снимке занимает пара известных молодых звезд, но впервые их увидели в инфракрасном диапазоне света.

Космический телескоп Уэбб впервые сделал изображение двух очень молодых звезд, которые вращаются очень близко друг к другу. Они еще находятся в стадии формирования и выпускают в космос струи вещества, таким образом появился уникальный объект, пишет CNN.

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В космосе можно найти очень много разных объектов и среди них такие космические структуры, которые имеют название объекты Хербига-Аро. Они представляют собой небольшие туманности, которые появляются в результате выброса газа молодыми звездами в виде струй, имеющих огромную скорость.

Две молодые звезды, расположенные на расстоянии в 1470 световых лет от нас уже давно известны астрономам и получили название объект Хербига-Аро 46/47. Уже много десятилетий астрономы наблюдали за этой парой с помощью наземных телескопов, но они не могли раскрыть все особенности данной структуры. С помощью телескопа Уэбб, который может видеть то, что скрыто от других телескопов, астрономы получили первое инфракрасное изображение двух молодых звезд и окружающей туманности.

Центральное место на новом снимке занимает пара известных молодых звезд, но впервые их увидели в инфракрасном диапазоне света Фото: NASA

Несколько тысяч лет две звезды активно набирают массу поглощая окружающие пыль и газ и при этом выпускают в космос эффектные яркие струи плазмы. Их процесс формирования еще не завершился, но сам диск, из которого звезды берут материю для своего роста невидим. Эти звездные струи играют важную роль в процессе формирования звезд, ведь они регулируют их окончательный размер. Потребуется еще несколько миллионов лет, чтобы эти две звезды полностью сформировались.

Голубая туманность на изображении видна благодаря инфракрасному свету, если на нее смотреть в видимом диапазоне света, то она будет черной. Сама же звездная пара видна в центре между двумя оранжевыми туманностями, которые как раз и появились в течение тысяч лет непрерывных выбросов вещества со звезд. По словам ученых, эти структуры со временем меняют свою форму, потому как новые струи плазмы сталкиваются с давно выброшенной материей, что и приводит к изменениям внешнего вида.

Кроме самого объекта Хербига-Аро 46/47 на новом снимке видны множество звезд и галактик рядом с туманностями и далеко позади них. Что касается звездных струй, то ученые считают, что их длина составляет примерно 10 световых лет. Для понимания масштаба нужно вспомнить о том, что самая близкая к Солнцу звезда находится в четырех световых годах.

Новое изображение двух молодых звезд во время их формирования позволит астрономам лучше понять, как происходит эволюция звезд с течением времени.

Напоминаем, что астрономы увидели крест Эйнштейна, который показывает искажение пространства-времени. Что из себя представляет это явление и почему оно важно для понимания природы Вселенной, Фокус уже писал.