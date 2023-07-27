Ученые до сих пор не понимают, почему на карте 16 века изображено то, о чем мир узнал позже

В 1929 году немецкий ученый начал исследование исторических документов в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле. Во время этого научного поиска он нашел интересный артефакт: карту, напечатанную на пергаменте, изготовленном из кожи газели, датированную началом 16 века.

Загадочная карта стала невероятным открытием — на ней изображена часть Южной Америки и содержалась древнейшая картографическая запись об океанских путешествиях Христофора Колумба, пишет IFLScience.

Эта старинная карта остается предметом длительных споров, поскольку некоторые утверждают, что она иллюстрирует знания, которые выходят за пределы своего времени. Назначение этого документа вызвало интерес историков и ученых, что побудило исследовать его истинное значение.

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Карта, о которой идет речь, широко известна как карта Пири Рейса, составленная в 1513 году Хаджи Ахмедом Мухиддином Пири, османским мореплавателем и картографом, известным как Пири Рейс. Эта карта, функционировавшая как карта-портолан, также известная как карта для поиска гаваней, компасная карта или румбовая карта, служила навигационным пособием в Средневековье.

Их специально разрабатывали для того, чтобы указывать мореплавателям путь из одной гавани в другую, используя лучевые румбические линии для облегчения прокладывания курса. Примечательно, что лишь фрагмент этой сложной карты сохранился на протяжении веков, причем до наших дней дошла примерно треть ее первоначального содержания.

Согласно рукописной записке, сопровождающей старинную карту, Пири Рейс составил ее, опираясь на многочисленные другие карты и схемы в качестве первоисточников. Эти источники включали восемь карт Птолемея, четыре португальские карты, одну арабскую карту и одну, предоставленную самим Христофором Колумбом.

На карте Пири Рейса точно изображены Европа, Африка и оба американских континента. Хотя большая часть атлантического побережья Африки и Южной Америки, кажется, изображена с точностью, определенные искажения и ошибки заметны в изображении Карибского бассейна и частей Северной Америки.

Интересно, что некоторые острова Карибского бассейна отсутствуют, однако на карте есть мифический материк, известный как Антилия.

Кроме географической точности, карта Пири Рейса привлекает внимание и другими особенностями. Одной из наиболее значимых является наличие суши, которую некоторые считают Антарктидой. Если эта интерпретация соответствует действительности, то это означает, что Пири Рейс знал об Антарктиде примерно за три века до ее фактического открытия. Кроме того, на карте этот гипотетический континент изображен как свободный ото льда.

Мысль о том, что на карте изображена Антарктида, популяризировал профессор Чарльз Гапгуд, который опубликовал свои выводы в книге "Карты древних морских королей" в 1965 году. Гапгуд и его студенты тщательно изучили карту, что привело его к выводу, что изображение Антарктиды на ней указывает на гораздо более древнее происхождение, чем на любых других известных картах.

Он постулировал существование развитой доисторической цивилизации, способной к сложному картографированию мира задолго до своих современников, а некоторые даже предполагают, что карту создали инопланетные существа, наблюдая за Землей из космоса.

Напротив, более вероятным является предположение, что таинственный континент на карте — это вовсе не Антарктида, а гипотетическая земля под названием Terra Australis Incognita — понятие, присутствующее на многочисленных современных картах, на которых изображены мифические территории, что , как предполагают, существуют в реальности. Примерами таких территорий являются Эдемский сад, Эльдорадо и земли Престера Джона.

Скептики экстраординарных теорий отмечают, что изображение Южной Америки на карте является достаточно точным. Если бы загадочный континент действительно был Антарктидой, то это означало бы, что он когда-то соединялся с Южной Америкой в Уругвае.

Наконец, карта Пири Рейса является доказательством того, что османы имели доступ к современным навигационным знаниям и картам, что позволило им исследовать моря с уровнем компетентности, сравнимым с уровнем их европейских коллег. Тайны, связанные с изображением на карте гипотетического континента и его вероятным доисторическим происхождением, продолжают подпитывать спекуляции и дискуссии среди историков, проливая свет на сложности картографии и понимания истории нашей планеты, которая постоянно эволюционирует.

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