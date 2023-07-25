Библейская история разрушения Иерусалима: ученые раскрыли подробности сожжения Храма Соломона

В 586 году до н. э. вавилонское разрушение Иерусалима стало значительным историческим событием, последствия которого нашли отголоски в мировых религиях на протяжении веков. Однако до недавнего времени реальный ход этой знаковой осады оставался неизвестным, пока ученые не воссоздали тысячелетнее нападение.

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Недавно ученые использовали современные передовые технологии, чтобы восстановить ход событий во время вавилонского пожара, который охватил одно из самых выдающихся сооружений города во время роковой кампании, пишет IFLScience.

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Известная как "Дом 100", эта величественная и роскошная резиденция элиты приняла на себя основную тяжесть вавилонского нашествия и в конце концов подверглась полному разрушению. Двухэтажный особняк, казалось, населяли люди до момента опустошения, о чем свидетельствуют многочисленные следы горения на его остатках.

Чтобы разгадать последовательность событий и проследить траекторию пожара, исследователи обратили внимание на магнитные сигналы, найденные во фрагментах разбитой керамической посуды и сегментах пола, обнаруженных на месте.

Обычно магнитные сигналы в Иерусалиме совпадают с магнитным севером Земли. Однако некоторые из артефактов демонстрировали аномальные сигналы, что указывает на то, что они подвергались интенсивному нагреву в печи во время их производства.

Другие фрагменты демонстрировали магнитные сигналы ближе к северу, что указывало на дальнейшее событие размагничивания. Исследователи предположили, что эти фрагменты, вероятно, подверглись воздействию высоких температур во время вавилонской кампании. Это позволило исследователям собрать воедино путь пламени, которое разрушило здание.

Исследование показало, что наибольшей интенсивности огонь достиг на верхнем этаже, о чем свидетельствует большее количество артефактов, подвергшихся термическому размагничиванию. И наоборот, огонь не смог полностью разгореться на нижнем этаже, возможно, из-за обвала потолка, который сдерживал пламя внизу.

Среди трех комнат на нижнем этаже две не имели следов сильного нагрева, тогда как одна имела признаки короткого локального пожара, который не распространился дальше.

Большое количество обугленных останков внутри здания указывает на преднамеренный акт уничтожения огнем, с многочисленными точками возгорания на обоих этажах, а огонь поднимался, чтобы поглотить потолок нижнего уровня. Исследователи пришли к выводу, что нападавшие приложили значительные усилия, чтобы полностью разрушить здание, сделав его непригодным для использования.

Примечательно, что библейский рассказ об осаде включает легендарный Первый храм, или Храм Соломона, среди сооружений, превращенных вавилонянами в пепел. Хотя прямых археологических доказательств, подтверждающих существование храма или его разрушение, до сих пор не найдено, это последнее научное исследование предлагает ценную информацию о событиях, разворачивавшихся в Иерусалиме в течение переломного 586 года до нашей эры.

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