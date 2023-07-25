Біблійна історія руйнування Єрусалиму: вчені розкрили подробиці спалення Храму Соломона

У 586 році до н. е. вавилонське руйнування Єрусалиму стало значною історичною подією, наслідки якої знайшли відлуння у світових релігіях протягом століть. Проте донедавна реальний перебіг цієї знакової облоги залишався невідомим, поки науковці не відтворили тисячолітній напад.

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Нещодавно науковці використали сучасні передові технології, щоб відновити хід подій під час вавилонської пожежі, яка охопила одну з найвизначніших споруд міста під час фатальної кампанії, пише IFLScience.

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Відома як "Будинок 100", ця велична і розкішна резиденція еліти взяла на себе основний тягар вавилонської навали і врешті-решт зазнала повного руйнування. Двоповерховий особняк, здавалося, населяли люди до моменту спустошення, про що свідчать численні сліди горіння на його залишках.

Щоб розгадати послідовність подій і простежити траєкторію пожежі, дослідники звернули увагу на магнітні сигнали, знайдені у фрагментах розбитого керамічного посуду і сегментах підлоги, виявлених на місці.

Зазвичай магнітні сигнали в Єрусалимі збігаються з магнітною північчю Землі. Однак деякі з артефактів демонстрували аномальні сигнали, що вказує на те, що вони піддавалися інтенсивному нагріванню в печі під час їхнього виробництва.

Інші фрагменти демонстрували магнітні сигнали ближче до півночі, що вказувало на подальшу подію розмагнічування. Дослідники припустили, що ці фрагменти, ймовірно, зазнали впливу високих температур під час вавилонської кампанії. Це дозволило дослідникам зібрати воєдино шлях полум'я, яке зруйнувало будівлю.

Дослідження показало, що найбільшої інтенсивності вогонь досяг на верхньому поверсі, про що свідчить більша кількість артефактів, які зазнали термічного розмагнічування. І навпаки, вогонь не зміг повністю розгорітися на нижньому поверсі, можливо, через обвал стелі, який стримував полум'я внизу.

Серед трьох кімнат на нижньому поверсі дві не мали слідів сильного нагрівання, тоді як одна мала ознаки короткої локальної пожежі, яка не поширилася далі.

Велика кількість обвуглених решток всередині будівлі вказує на навмисний акт знищення вогнем, з численними точками займання на обох поверхах, а вогонь піднімався вгору, щоб поглинути стелю нижнього рівня. Дослідники дійшли висновку, що нападники доклали значних зусиль, щоб повністю зруйнувати будівлю, зробивши її непридатною для використання.

Примітно, що біблійна розповідь про облогу включає легендарний Перший храм, або Храм Соломона, серед споруд, перетворених вавилонянами на попіл. Хоча прямих археологічних доказів, що підтверджують існування храму або його руйнування, досі не знайдено, це останнє наукове дослідження пропонує цінну інформацію про події, що розгорталися в Єрусалимі протягом переломного 586 року до нашої ери.

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