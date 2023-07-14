Знайшов біблійне царство Давида: археолог висунув суперечливі теорії про "звичайного" пастуха

Відомий ізраїльський археолог, професор Йосеф Гарфінкель, представив теорію щодо мережі стародавніх міст, потенційно пов'язаних із царством Давида. Всупереч поширеній думці, що цар Давид був скромним пастухом, дослідження представило нові докази протилежного.

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За словами Гарфінкеля, п'ять укріплених міст навколо Єрусалиму, ймовірно, датуються початком 10-го століття до нашої ери, приблизно на 200 років раніше, ніж вважалося спочатку. Це означає, що ці великі поселення були частиною Юдейського царства і побудовані за часів правління царя Давида, пише IFLScience.

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Дослідження Гарфінкеля відзначає разючу схожість у плануванні цих міст, що характеризується двома паралельними стінами, які огороджують внутрішню територію. Така архітектурна узгодженість передбачає єдину мережу, що з'єднує ці поселення. Крім того, міста з'єднує низка добре спланованих доріг, — ще один доказ їхнього глибокого взаємозв'язку в межах централізованого царства.

Щодо історичного контексту, то Давид залишається постаттю, оповитою невизначеністю, а вчені ведуть запеклі дебати щодо автентичності його правління. З біблійного погляду, цар Давид був молодим пастухом, який здобув славу після перемоги над велетнем Голіафом.

Згодом він зійшов на престол коліна Юди і зрештою правив усіма племенами Ізраїлю. Нещодавнє дослідження Гарфінкеля більше відповідає біблійному зображенню царя Давида як могутнього правителя, який очолював жваву стародавню імперію, включаючи місто Єрусалим.

В інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz Newspaper професор Гарфінкель наголосив, що його висновки не мають на меті довести історичну достовірність Біблії — що саме по собі є важким завданням. Ймовірніше, він доводить існування значного царства з укріпленими містами, розташованими в межах одного дня шляху від Єрусалиму, кидаючи виклик мінімалістичним поглядам, які стверджують, що Давид правив простим селищем.

А проте смілива теорія Гарфінкеля не уникла критики. Хоча він стверджує, що його робота не має на меті підтвердити історичну достовірність Святого Письма, деякі археологи сприймають його висновки як надмірне спрощення, припускаючи, що він намагається підтвердити біблійний наратив.

Ці експерти висловлюють занепокоєння редукціоністським характером останніх досліджень Гарфінкеля, посилаючись на проблематичні узагальнення, що охоплюють великі часові межі.

Професор Арен Мейр з Університету Бар Ілан зауважив, що хитросплетіння теорії Гарфінкеля — це упущення, з якими він не погоджується. Порівнюючи ситуацію з рибалкою, який перебільшує розмір свого улову з кожним переказом, професор Мейр додає, що Гарфінкель, можливо, перебільшує значення знайдених доказів. Визнаючи ймовірність існування невеликого царства в Єрусалимі, Мейр застерігає від припущень про масштаби його впливу.

Поки археологічна спільнота намагається розібратися в складнощах пропозиції Гарфінкеля, важливо підходити до цих знахідок з обережністю. Дебати навколо царства царя Давида тривають, показуючи невіддільні проблеми узгодження археологічних відкриттів з історичними та біблійними свідченнями.

Раніше Фокус писав про гостру проблему з Єрусалимом: де насправді історичний центр міста, відомий як Місто Давида.

А також ми розповідали, де знаходиться біблійне місто Содом. Археолог впевнений, що відшукав його.