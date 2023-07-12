Археолог стверджує, що знайшов біблійне місто Содом: його міг знищити удар із небес

Дослідники впевнені, що в Телль-ель-Хаммамі в Йорданії, де ознаки сильної спеки і шар руйнувань узгоджуються з біблійною розповіддю про знищення Содому, саме і знаходиться це стародавнє місто.

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У нещодавньому інтерв'ю, опублікованому наприкінці червня, археолог висунув переконливе твердження щодо ідентифікації давнього біблійного місця розташування Содому. Стівен Коллінз, декан факультету археології Trinity Southwest University, поділився, що в нього і його команди є підстави вважати, що місце, відоме під назвою Телль-ель-Хаммам в Йорданії, має численні характеристики, які вказують на Содом, пише The Daily Caller.

Зокрема, це місце може похвалитися розкиданими артефактами бронзового віку, які мають ознаки сильного нагрівання. Це збігається з описом у біблійних розповідях про вогняну загибель міста.

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Коллінз детально зупинився на гостроцікавих знахідках, заявивши: "Як тільки ми проникаємо на кілька сантиметрів у шар бронзового віку, ми стикаємося з фрагментом гончарного виробу — частиною банки для зберігання, яка, схоже, засклена". Один із колег Коллінза провів неймовірну паралель, порівнявши видимі рубці зі слідами на ядерному полігоні Трініті в Нью-Мексико, де підірвали першу в світі атомну бомбу.

Попередні повідомлення про це місце свідчили про те, що воно зазнало катастрофічних руйнувань приблизно 4 000 років тому, ймовірно, внаслідок падіння метеорита. Хоча достовірність цієї надзвичаної події ще належить достеменно встановити, виявлені докази, про що докладно йдеться в дослідженні.

Воно відзначає наявність шару, багатого на деревне вугілля, що свідчить про інтенсивне горіння, а також колекцію розплавлених артефактів. На основі цих знахідок зроблено припущення, що місце зазнало швидкого і руйнівного знищення.

На додаток до цього Коллінз стверджував, що в Святому Письмі є щонайменше 25 географічних посилань, які можуть бути пов'язані між собою, щоб привести до місця розташування Содому. Наводячи приклад, він вказав на Буття 13:10, де розповідається про те, як Лот вирушив на схід. Примітно, що Телль-ель-Хаммам лежить на схід від Бетелю та Ай, що відповідає цій біблійній розповіді.

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Припущення, висунуте Коллінзом і його командою, пропонує спокусливу можливість того, що Телль-ель-Хаммам дійсно міг бути місцем стародавнього міста Содом. З огляду на знахідки залишків бронзового віку, що демонструють ознаки сильної спеки, нагадуючи про вогняну долю Содому, і географічні кореляції, що збігаються з біблійними описами, подальші дослідження і науковий аналіз, безсумнівно, проллють додаткове світло на цю переконливу гіпотезу.

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