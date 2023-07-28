Восставшие из Ада. 46000-летнее существо возродилось после вечности в сибирской мерзлоте

Исследователи отмечают, что древний крошечный червь возродился после тысячи лет "спячки" во льдах.

Путешествие во времени освоил червь, который был заморожен в вечной мерзлоте последние 46 000 лет. Ученые предполагают, что эти крохотные аскариды жили в позднем плейстоцене, когда по Земле бродили шерстистые мамонты, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что обнаружили небольшую группу червей, ранее извлеченная из вечной мерзлоты в Сибири, которая спустя 46 000 лет пребывания в спячке оттаяла и "возродилась". На самом деле представители вида Panagrolaimus kolymaensis вовсе не были мертвы, а находились в спящем состоянии, которое называется криптобиозом.

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Отметим, что ранее у ученых были лишь доказательства того, что круглые черви могут оставаться в таком состоянии лишь до 40 лет. Однако радиоуглеродное датирование растений в ледяной норе, где и были обнаружены черви, предполагает, что они находились в спящем состоянии около 46 000 лет.

По словам старшего автора исследования, профессора Теймураса Курчалия из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики, данные черви оставались в состоянии анабиоза значительно дольше, чем кто-либо считал возможным в принципе. Авторы исследования отмечают, тот факт, что червей можно "реанимировать" спустя десятки тысяч лет является "полным безумием".

Исследователи отмечают, что наиболее ярким примером анабиоза являются бактериальные споры, которые смогли возродиться спустя 40 миллионов лет. Их обнаружили в содержимом брюшка давно вымерших пчел, сохранившихся в закопанном янтаре.

Несмотря на это новый результат считается лучшим среди крошечных существ, в том числе неразрушимых тихоходок и водных существ, называемых коловратками, которые способны входить в спящее состояние, а затем реанимировать самих себя.

Отметим, что ученые извлекли круглых червей из вечной мерзлоты еще пять лет назад. Тогда они обнаружили существ в норе вымершего арктического суслика, находившейся на глубине около 40 метров на реке Колыма в северо-восточной Сибири. Теперь новое исследование ученых показывает, насколько долго представители этого вида на самом деле ждали пробуждения.

Ученые отмечают, что черви были "разморожены" и реанимированы с помощью воды и пищи, однако им удалось прожить меньше месяца. Впрочем, за это время древние существа дали начало более 100 поколениям новых червей. Исследователи обнаружили, что эти крохотные черви используют для входа в анабиоз тот же механизм, что и личинки современных круглых червей, называемых Caenorhabditis elegans, которые, как правило, встречаются в гниющих фруктах и растениях по всей Европе, да и во всем мире.

Исследователи провели анализы и теперь предполагают, что для червей важно, чтобы перед входом в анабиоз они сначала были слегка обезвожены, после этого им удастся успешно выжить при -80°C с отключением их основных функций организма. Кроме того, результаты исследования показывают, что на биохимическчервиом уровне оба вида производили сахар (трегалозу) при умеренном обезвоживании в лаборатории. Предполагается, что именно это помогло им пережить обезвоживание и замораживание.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего моллюска, которого считали вымершим.