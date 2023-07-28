Придется переписать учебники. Ученые утверждают, что жизнь на Земле зародилась иначе, чем мы думаем

Исследователи полагают, что учебники неправильно относятся к происхождению жизни на нашей планете.

Десятилетиями ученые придерживались теории, предполагающей, что докембрийский взрыв Авалона, когда многоклеточные организмы начали размножаться в земных океанах, около 685-800 миллионов лет назад, произошел в результате притока кислорода в земные океаны. Исследования предполагают, что именно это в конечном итоге и проложило путь для биосферы Земли, какой мы ее знаем, пишет Futurism.

Однако международная группа исследователей предполагает, что эта широко принятая теория, вероятно, не соответствует действительности. Авторы исследования ссылаются на анализ образцов древних горных пород, которые указывают на то, что наши школьные учебники по естественным наукам стоит переписать.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, адъюнкт-профессора геолого-геофизических наук и управления природными ресурсами Копенгагенского университета, Кристиана Бьеррума, теперь исследователи с высокой степенью вероятности знают, что кислород в действительности не контролировал развитие жизни на Земле. Это предоставляет ученым совершенно новый взгляд на то, как возникла жизнь на Земле и какие факторы повлияли на успех этого процесса. По словам Бьеррума, это означает, что научному сообществу и человечеству в целом придется переосмыслить множество вещей, которые ранее мы считали правдой. Более того, нам придется переписать учебники.

В ходе исследования ученые нанесли на карту геохимический состав образцов древних горных пород из Оманского горного хребта (Аравийский полуостров). Далее они изучили состав этих образцов и определили, что не было никакого крупного насыщения кислородом. Ученые предполагают, что на самом деле во время зарождения жизни на Земле уровень кислорода в океане напротив — был меньше, чем в предыдущие годы.

По словам Бьеррума, их с коллегами измерения дают хорошее представление о том, какие средние концентрации кислорода были в Мировом океане в то время. Изучив их ученые пришли к выводу, что в тот период истории нашей планеты, когда более развитая фауна начала развиваться и доминировать, на самом деле не было никакого увеличения кислорода. В действительности же данные указывают на то, что в этот период произошло снижение.

Тем не менее авторы исследования по-прежнему считают, что уровень кислорода сыграл центральную роль в размножении древни многоклеточных видов, а значит и зарождении жизни на Земле. Только теперь ученые предполагают, что движущей силой могло стать снижение уровня кислорода в земном океане.

Бьеррум, находит любопытном то, что "взрыв" многоклеточных организмов произошел во время низкой концентрации атмосферного и океанического кислорода. Предполагается, что это указывает на то,что организмы получали пользу от более низкого уровня кислорода в океане и смогли спокойно развиваться, так как химический состав воды защищал стволовые клетки естественным образом.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле появлялась не один раз: что говорят ученые.