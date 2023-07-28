Артефакт бронзового века: острие стрелы из метеоритного железа нашли в Швейцарии (фото)

Уникальная стрела рассказала об использовании метеоритного железа в бронзовом веке. Эта удивительная находка стала известной в результате масштабного исследования, проведенного в Швейцарии, направленного на выявление редких артефактов.

Открытие подробно описано в недавнем исследовании, которое задокументировало тщательный поиск археологических коллекций в окрестностях озера Биль. В этой коллекции исследователи наткнулись на наконечник стрелы, который мгновенно привлек их внимание, пишет IFLScience.

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Наконечник стрелы, о котором идет речь, весом всего 2,9 грамма и длиной 39,3 миллиметра, найден в древнем поселении, известном под названием Мориген. Это поселение, которое, по оценкам, существовало между 900 и 800 годами до н. э., позволило заглянуть в жизнь людей бронзового века, путешествовавших по этому региону.

Определяющей характеристикой материала наконечника стрелы стала его несомненная метеоритная природа. Этот вывод подкреплен наличием характерных изотопов алюминия-26, которые однозначно ассоциируются с внеземным происхождением. Кроме того, в наконечнике стрелы идентифицировали специфический сплав железа и никеля, уникальный для метеоритов.

На объекте также нашли следы древнего клея, вероятно, полученного из березового дегтя, что намекает на его вероятное прикрепление к древку в период использования. Однако, использовали ли это оружие для охоты или для боя, остается загадкой прошлого.

Поселение Мориген расположено недалеко от места падения метеорита Тваннберг. Однако углубленный анализ выявил различия в концентрации никеля и германия, что фактически исключило метеорит Тваннберг как источник происхождения наконечника стрелы.

Тщательное изучение наконечника привело исследователей к выводу, что его вытесали из особого типа космического камня, который называется метеорит IAB. Кроме того, минеральный состав дал ценную информацию, указывающую на то, что этот небесный объект имел невероятную доатмосферную массу, которая, по оценкам, составляла не менее двух тонн.

Авторы исследования идентифицировали три крупных метеорита IAB из Европы с химическим составом, подобным составу наконечника стрелы Моригена.

Среди них метеорит Kaalijarv, упавший в бронзовом веке, оказался самым вероятным кандидатом на внеземной источник наконечника стрелы. Известно, что метеорит Kaalijarv упал между 1870 и 1440 годами до н. э.

Значительное расстояние между Моригеном и местом падения, примерно 1 600 километров, свидетельствует об удивительном открытии. Оно указывает на то, что железные метеориты не только использовали, но и торговали ими в Центральной Европе за 800 лет до нашей эры или даже раньше.

Это открытие свидетельствует об изобретательности и изобретательности древних обществ, которые использовали небесные дары, падающие с небес.

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