2000-летний стеклянный клад с римского корабля нашли в Средиземном море: чем он особенный

Совместная итальянско-французская экспедиция подняла с римского корабля, затонувшего на глубине около 350 м между Капо Корсо (Франция) и островом Капрая (Италия), различные стеклянные изделия и стеклосырье. Эта находка стала лишь вторым таким случаем в Средиземном море.

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Миссия была двусторонней, возглавляемой с итальянской стороны Национальным управлением по вопросам подводного культурного наследия (Министерство культуры) под руководством Барбары Давидде. С французской стороны важную роль сыграл Департамент подводных археологических исследований Министерства культуры во главе с археологом Франкой Чибеккини, пишет Arkeonews.

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Корабль нашли в 2012 году на глубине 350 метров. Сначала считалось, что он находится во французских территориальных водах, предварительные исследования провели в 2013 и 2015 годах при содействии департамента подводной археологии Министерства культуры Франции.

Однако из-за дипломатических переговоров относительно территориальных границ в 2016 году в конце концов признали, что объект находится в итальянских водах. Следовательно, обе страны решили сотрудничать над изучением затонувшего судна. Начальная кампания совместной миссии состоялась в течение первой недели прошлого месяца.

Для поддержки исследований Министерство культуры Франции предоставило свое современное исследовательское судно "Альфред Мерлин", оснащенное двумя дистанционно управляемыми аппаратами "Артур" и "Илларион", предназначенными для глубоководных исследований.

"Артур" может достигать глубины до 2500 метров и имеет функции, позволяющие записывать видео высокой четкости, вентилировать осадочные отложения и находить объекты. Кроме того, "Илларион", пилотируемый археологом Денисом Дегесом, доставил видео высокой четкости на глубину до 500 метров.

Среди находок были разнообразные стеклянные предметы: бутылки, тарелки, чашки, миски, небольшой косметический сосуд, а также многочисленные обломки необработанного стекла. Кроме того, команда подняла на поверхность два больших бронзовых тазика и несколько амфор наряду со стеклянной посудой.

Сейчас специалисты датируют затонувшее судно периодом между концом 1-го века и началом 2-го века нашей эры. Однако дальнейший углубленный анализ материалов обещает предоставить более точную информацию о хронологии кораблекрушения и маршруте, которым он прошел в своем последнем плавании.

Подводные исследования на затонувшем римском корабле

Первоначальные наблюдения за грузом, включая типы видимых амфор (такие, как "морковные" амфоры, восточные амфоры и, вероятно, амфоры бейрутского типа), в сочетании с количеством стеклянных сосудов и блоков сырого стекла, привели археологов к предположению, что корабль, вероятно, происходил из ближневосточного порта, возможно, из Ливана или Сирии, и направлялся к побережью французского Прованса.

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