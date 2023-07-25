2000-річний скляний скарб із римського корабля знайшли в Середземному морі: чим він особливий

Спільна італійсько-французька експедиція підняла з римського корабля, що затонув на глибині близько 350 м між Капо Корсо (Франція) та островом Капрая (Італія), різноманітні скляні вироби та склосировину. Ця знахідка стала лише другим таким випадком у Середземному морі.

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Місія була двосторонньою, очолюваною з італійського боку Національним управлінням з питань підводної культурної спадщини (Міністерство культури) під керівництвом Барбари Давідде. З французького боку важливу роль відіграв Департамент підводних археологічних досліджень Міністерства культури на чолі з археологом Франкою Чібеккіні, пише Arkeonews.

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Корабель знайшли у 2012 році на глибині 350 метрів. Спочатку вважалося, що він знаходиться у французьких територіальних водах, попередні дослідження провели у 2013 та 2015 роках за сприяння департаменту підводної археології Міністерства культури Франції.

Однак через дипломатичні переговори щодо територіальних кордонів у 2016 році врешті-решт визнали, що об'єкт знаходиться в італійських водах. Відтак, обидві країни вирішили співпрацювати над вивченням затонулого судна. Початкова кампанія спільної місії відбулася протягом першого тижня минулого місяця.

Для підтримки досліджень Міністерство культури Франції надало своє найсучасніше дослідницьке судно "Альфред Мерлін", оснащене двома дистанційно керованими апаратами "Артур" та "Іларіон", призначеними для глибоководних досліджень.

"Артур" може досягати глибини до 2500 метрів і має функції, що дозволяють записувати відео високої чіткості, вентилювати осадові відкладення і знаходити об'єкти. Крім того, "Іларіон", пілотований археологом Денісом Дегесом, доставив відео високої чіткості на глибину до 500 метрів.

Серед знахідок були різноманітні скляні предмети: пляшки, тарілки, чашки, миски, невеликий унгументарій (косметична посудина), а також численні уламки необробленого скла. Крім того, команда підняла на поверхню два великих бронзових тазики і кілька амфор поряд зі скляним посудом.

Наразі фахівці датують затонуле судно періодом між кінцем 1-го століття та початком 2-го століття нашої ери. Однак подальший поглиблений аналіз матеріалів обіцяє надати точнішу інформацію про хронологію корабельної аварії та маршрут, яким він пройшов у своєму останньому плаванні.

Підводні дослідження на затонулому римському кораблі

Початкові спостереження за вантажем, включаючи типи видимих амфор (такі як "морквяні" амфори, східні амфори і, ймовірно, амфори бейрутського типу), у поєднанні з кількістю скляних посудин і блоків сирого скла, привели археологів до припущення, що корабель, ймовірно, походив з близькосхідного порту, можливо, з Лівану або Сирії, і прямував до узбережжя французького Провансу.

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