Монгольський флот у водах Японії: археологи знайшли кораблі Великого хана Хубілая (фото)
Цього року біля берегів Японії виявили залишки затонулого корабля, що стало важливим історичним відкриттям. Уламки ідентифіковані як частина монгольського флоту, який приплив до Японії в другій половині 13-го століття.
Ця чудова знахідка слугує гострим нагадуванням про багату підводну археологічну спадщину Японії, розкидану по всьому її величезному океану та внутрішніх водоймах, пише Arkeonews.
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Два військових походи, відправлені ханом Хубілаєм, тодішнім монгольським лідером, відбулися у 1274 і 1281 роках. Вони відомі в Японії як "монгольські навали".
Під час останнього вторгнення 1281 року участь взяла величезна монгольська армія, яка налічувала до 4 000 кораблів і 140 000 воїнів, що зробило її найбільшим морським вторгненням свого часу аж до операції "Оверлорд", що відбулася майже 670 років по тому.
Згідно з історичними свідченнями, коли погода стала несприятливою, частина другої армади хана Хубілая шукала притулку в бухті Імарі, сподіваючись перечекати там шторм. На жаль, у долі були інші плани, і кораблі зазнали катастрофічної загибелі.
Сьогодні ділянка затоки Імарі, де відкопують артефакти з цих нещасливих кораблів, визначена як підводний культурно-історичний об'єкт, відомий як "Такасіма Козакі". Вона отримала цю назву завдяки своїй близькості до Такасіми (острів Така).
Хоча спорадичні дослідження проводилися з 1980-х років, лише у 2011 році команда дослідників на чолі з Йошіфумі Ікедою (Yoshifumi Ikeda), професором археології з Університету Кокугакуїн, зробила революційне відкриття. Під час його роботи в Університеті Рюкю вони знайшли одне із затонулих суден.
Цікаво, що восени минулого року команда викликала ажіотаж, коли успішно врятувала дерев'яний якір з-під уламків корабля.
Однак процес дослідження не обійшовся без викликів. Видимість під водою навколо острова Такасіма неймовірно погана, її часто описують як "пірнання в суп місо". Зрештою команда вдалася до методу проб і помилок під час проведення акустичних досліджень, використовуючи топографію морського дна та пошаровий аналіз, щоб звузити пошук і виявити ці стародавні залишки.
Дзюн Кімура, доцент Університету Токай наголосив, що в японських водах лежать численні недосліджені руїни, які містять потенціал для подальших неймовірних відкриттів.
Дослідники з особливим ентузіазмом ставляться до багатонадійних показань гідролокатора, які вказують на наявність інших похованих кораблів монгольської армади в тому ж районі. Ці місця представляють неймовірні можливості для подальших досліджень у найближчі роки.
Дивлячись у майбутнє, дослідники висловили своє прагнення з часом підняти один із затонулих кораблів. Однак вони визнають, що це пов'язано з величезними технічними та фінансовими труднощами. В разі успіху, це стане знаменною подією, адже монгольський флот може знову з'явитися в Японії після 800-річної перерви.
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