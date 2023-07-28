Большой взрыв не был началом нашей Вселенной: начала вообще не было

Считается, что Вселенная появилась в результате Большого взрыва, но некоторые физики не так уверены в твердости этого утверждения.

Почему существует Вселенная? С чего она началась на самом деле? Что было до Большого взрыва? На эти вопросы продолжают искать ответы физики-теоретики. Например, Стефон Александер из Университета Брауна, США, считает, что наша Вселенная не имеет ни начала, ни конца, если говорить о времени ее существования, пишет Science Focus.

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С космологической точки зрения существует связь между рождением звезд, образованием планет и расширением Вселенной. Это космическое творение разворачивается благодаря взаимодействию скорости расширения Вселенной, гравитационного сжатия темной материи и захвата водорода, который дал начало всем звездам. Поэтому история происхождения Вселенной связана с поиском ответа на вопрос, как именно появилось расширяющееся пространство-время.

Согласно главной теории происхождения Вселенной, она возникла в результате колоссального взрыва примерно 13,8 млрд лет назад. Затем началось ее стремительное расширение, и эта идея поддерживается общей теорией относительности Эйнштейна.

"Но если представить себе историю Вселенной как фильм, то если перемотать на его начало можно увидеть, как она сжимается в бесконечно малую точку с бесконечной температурой, энергией и искривлением пространства-времени. Это сингулярность Большого взрыва. Например, Стивен Хокинг большую часть своей жизни пытался понять эту сингулярность. Но если все, включая само время, возникло в результате Большого взрыва, как можно говорить о чем-то, что произошло до того, как появилось время? Но такие теории существуют, и одну из них предложил я сам, которые пытаются объяснить, что на самом деле возможно Большой взрыв не был началом всего", — говорит Александер.

Наша Вселенная не имеет ни начала, ни конца, если говорить о времени ее существования Фото: Live Science

Одна из таких теорий предполагает, что до Большого взрыва существовала совсем другая космическая эпоха с новой физикой, способной заменить сингулярность. Но согласно теории Алесандера, существует так называемая циклическая инфляция, то есть это постоянный процесс, который объединяет в себе расширение Вселенной, а затем ее сжатие до изначального состояния. По сути это бесконечный процесс трансформации Вселенной, когда она то увеличивается, то снова уменьшается в размерах.

"После критического цикла, когда накопилась достаточная энтропия, Вселенная испытывает быстрое ускорение расширения пространства-времени, известное как инфляция. Циклическая инфляция использует преимущества обычной инфляции, предлагая потенциальный выход из сингулярности Большого взрыва", — говорит Александер.

Ученый считает, что теперь нужно найти доказательства этой теории в окружающем нас космосе, что приведет к точному пониманию происхождения Вселенной.

"Я считаю, что намеки на правильность этой теории можно найти, изучая черные дыры. Например, сверхмассивные черные дыры, кажется, формируются слишком рано, чтобы их можно было объяснить нашей современной космологической стандартной моделью. Возможно, эту космическую аномалию можно объяснить с помощью бесконечных циклов, которые переживает Вселенная", — говорит Александер.

Фокус уже писал о том, что согласно новой теории астрофизика Ави Леба, Вселенную создали в лаборатории инопланетяне. По его словам, такое может себе позволить только самая развитая цивилизация, и человечеству до этого еще очень далеко.