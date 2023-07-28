Вот она, Матрица. Вселенную создали в лаборатории инопланетяне: новая теория ученого из Гарварда

Астрофизик Ави Леб предложил свой вариант появления нашей Вселенной: ее создала технологически очень сильно развитая внеземная цивилизация.

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Ученый считает, что его новая теория происхождения Вселенной объединяет религиозное представление о творце со светским представлением о квантовой гравитации, пишет Scientific Ameriсan.

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Ави Леб и его теории

Ави Леб, астрофизик из Гарвардского университета, очень хорошо известен в научном сообществе своим нестандартным мышлением и необычными теориями. В прошлом он говорил, что известный межзвездный объект Оумуамуа был создан инопланетянами, что в Солнечной системе летают миллиарды инопланетных космических зондов, и что только с помощью ИИ можно будет вступить в первый контакт с внеземной цивилизацией. Также недавно Леб нашел на дне Тихого океана как он утверждает обломки космического аппарата инопланетян. Но теперь Леб предложил новую теорию, согласно которой нашу Вселенную могла создать в лаборатории технологически развитая внеземная цивилизация.

Вселенную создала очень развитая внеземная цивилизация

По словам ученого, сейчас существует много теорий о том, как появилась Вселенная, но до сих пор неизвестно, что же было до Большого взрыва. Согласно гипотезе Леба свою руку (или может быть что-то другое) к созданию нашей Вселенной приложили инопланетяне, которые находятся на самом высоком этапе развития.

Ученый считает, что такая цивилизация могла создать необходимые технологии, которые позволили бы инопланетянам создать дочернюю Вселенную из ничего с помощью квантового туннелирования. Таким образом новая теория происхождения Вселенной объединяет религиозное представление о творце со светским представлением о квантовой гравитации.

"У нас нет теории, которая объединяет две главные основы физики — квантовую механику и гравитацию. Но подобную теорию могли бы создать технологически очень продвинутые инопланетяне, что помогло бы им разработать технологию создания дочерних Вселенных", — говорит Леб.

Астрофизик Ави Леб предложил свой вариант появления нашей Вселенной: ее создала технологически очень сильно развитая внеземная цивилизация Фото: Daily Mail

Новая шкала измерения уровня развития цивилизаций

Ученый считает, что уровень развития цивилизации нужно измерять не с помощью знаменитой шкалы Кардашева, которая основана на количестве потребляемой энергии такой цивилизацией и на возможности ее добывать в больших масштабах космоса. Вместо этого следует измерять уровень развития способностью цивилизации воспроизводить астрофизические условия, которые привели к ее существованию.

"Поскольку у нас нет возможности воспроизвести условия, которые привели к нашему существованию, мы являемся технологической цивилизацией низкого уровня, цивилизацией класса С. Но мы постоянно разрушаем нашу среду обитания с помощью технологий, поэтому вообще нас можно отнести к более низкому уровню – цивилизации класса D. Цивилизация класса B может регулировать условия в своем непосредственном окружении, чтобы быть независимой от своей звезды-хозяина, а цивилизация класса А может воссоздать космические условия, которые привели к ее существованию, а именно создать в лаборатории дочернюю вселенную", — считает Леб.

Ученый считает, что такая цивилизация могла создать необходимые технологии, которые позволили бы инопланетянам создать дочернюю Вселенную из ничего с помощью квантового туннелирования Фото: Live Science

Ищите инопланетян, иначе ждет судьба динозавров

По словам ученого, именно те очень развитые цивилизации являются движущей силой космического природного отбора. Поэтому астрофизик считает, что нам нужно продолжать активно искать внеземные цивилизации, которые стоят на более высоком уровне развития.

"В противном случае все для нас может закончиться плохо, как это произошло с динозаврами, которые были "властителями" Земли, пока астероид не испортил их иллюзию", — говорит Леб.

Если допустить, что теория Леба верна, то возникает ряд сопутствующих вопросов. Могут ли наши создатели манипулировать нами и контролировать нашу жизнь? А что если мы просто находимся в высокотехнологичной симуляции, как предполагают некоторые ученые? В 1999 году авторы фильма "Матрица" уже показали, как это может быть. Даже без инопланетян.

Как уже писал Фокус, кажется ученые смогли понять, почему наша Вселенная вообще может существовать и не является абсолютно пустым космосом.

Что касается размышлений Ави Леба об Оумуамуа, то Фокус уже писал, почему астрофизик не считает его естественным объектом.

Также Фокус писал подробно о теории Леба, которая касается наличия миллиардов космических зондов инопланетян в Солнечной системе.

Ави Леб также объяснил, почему именно ИИ сможет наладить контакт с инопланетянами, а не сами люди, как уже писал Фокус.

Также подробно о том, что обнаружил Ави Леб во время поисков так называемых обломков космического зонда внеземной цивилизации уже писал Фокус.