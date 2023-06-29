Шарики на дне океана. Ученый из Гарварда считает, что нашел обломки корабля инопланетян (фото)

Ави Леб обнаружил на дне Тихого океана 50 круглых маленьких железных сфер, которые могут быть обломками инопланетного космического исследовательского зонда.

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Ави Леб из Гарвардского университета утверждает, что он обнаружил обломки космического аппарата инопланетян на глубине в примерно 1,7 км на дне Тихого океана недалеко от острова Манус у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Этот тот самый ученый, который настаивает на том, что такой межзвездный объект, как Оумуамуа на самом деле является космическим кораблем представителей внеземной разумной цивилизации, пишет Daily Mail.

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Еще в 2014 году на Землю упал, как предположили ученые, метеорит, который прибыл из другой звездной системы. Согласно предварительным оценкам он был намного крепче и имел намного большую скорость движения, чем все известные упавшие на Землю метеориты. Этот межзвездный метеорит сначала получил название CNEOS1 2014-01-08, а затем был переименован в IM1.

Ави Леб, который настаивает на том, что мы не одиноки во Вселенной и верит в то, что такой межзвездный объект, как Оумуамуа на самом деле является космическим кораблем представителей внеземной разумной цивилизации, предположил, что IM1 может быть космическим аппаратом инопланетян.

Ави Леб, который настаивает на том, что мы не одиноки во Вселенной и верит в то, что такой межзвездный объект, как Оумуамуа на самом деле является космическим кораблем представителей внеземной разумной цивилизации, предположил, что IM1 может быть космическим аппаратом инопланетян Фото: ESO

Он собрал необходимые средства для организации экспедиции к месту предполагаемого падения межзвездного объекта в Тихом океане недалеко от берегов Папуа-Новой Гвинеи. Ави Леб заявил о том, что данный объект во время вхождения в атмосферу Земли распался на мелкие кусочки из железа и их можно обнаружить, чтобы найти доказательства их искусственного происхождения.

Ави Леб собрал необходимые средства для организации экспедиции к месту предполагаемого падения межзвездного объекта в Тихом океане недалеко от берегов Папуа-Новой Гвинеи Фото: Daily Mail

Примерно 20 участников экспедиции отправились к предполагаемому месту падения межзвездного объекта 14 июня 2023 года. В течение двух недель ученые с помощью очень сильного магнита искали на дне обломки возможного инопланетного космического аппарата. В результате были обнаружены 50 почти идеально круглых маленьких железных сфер, которые находились как раз на месте падения IM1.

В результате были обнаружены 50 почти идеально круглых маленьких железных сфер, которые находились как раз на месте падения IM1 Фото: Daily Mail

По словам Леба, эти обломки учитывая их невероятную прочность скорее всего появились в другой звездной системе и возможно являются фрагментами искусственно созданного объекта. То есть его могла создать высокоразвитая внеземная разумная цивилизация. Леб считает, что эти маленькие сферы могут стать первым доказательство того, что инопланетный космический аппарат совершил аварийную посадку на Земле.

По словам Леба, эти обломки учитывая их невероятную прочность скорее всего появились в другой звездной системе и возможно являются фрагментами искусственно созданного объекта Фото: Daily Mail

Предварительный анализ состава маленьких сфер показал, что в основном они состоят из железа, и таким образом Леб смог доказать его критикам, что они были неправы, когда не верили в такую версию. Теперь же ученые доставят найденные обломки в лабораторию для проведения всестороннего более тщательного анализа.

Ави Леб обнаружил не только круглые сферы, но и обломки межзвездного объекта другой формы Фото: Daily Mail

По словам Леба, даже, если эти сферы не являются частью искусственно созданного объекта, а имеют природное происхождение, все же впервые ученые проведут анализ состава межзвездного объекта. И это в любом случае историческое событие.

Ученые попытаются узнать откуда именно мог прилететь IM1, и если будет доказано его искусственное происхождение, то можно будет узнать, откуда его запустил ив космос инопланетяне, говорит Леб.

Стоит сказать, что у Леба очень много критиков в научном сообществе, которые считают его идеи об инопланетянах неправдоподобными. Возможно, анализ IM1 впервые докажет существование инопланетного разума. Осталось только подождать результатов исследования.

О подготовке к этой экспедиции и аргументах, которые приводил Леб в пользу искусственного происхождения межзвездного объекта, Фокус уже писал.

Также напоминаем, что Леб предполагает, что инопланетяне вступят в первый контакт не с людьми, а с искусственным интеллектом и для этого есть свои причины, как уже писал Фокус.