Мужской пол теряет свою актуальность. Ученые убрали потребность в самцах для размножения

Пойдя наперекор природе и эволюционным планам, ученые смогли развить способность беременеть без самцов у плодовых мушек.

Ученые Кембриджского университета совершили прорывное открытие, впервые в истории животного мира осуществив то, что они назвали искусственным "девственным рождением". Необычной способностью они наделили обыкновенную плодовую мушку, известную также как Drosophila melanogaster. Самки мухи не только смогли родить ребенка без партнера-самца, но и их потомство продемонстрировало такую же способность, что свидетельствует о возможности передачи этого признака из поколения в поколение, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Для тех, кто не знаком с этим явлением, "девственные роды" в природе, или же партеногенез в мире науки — это когда животное, обычно яйцекладущее, способно рожать без спаривания с самцом. Это явление относительно редкое и чаще всего происходит на поздних этапах жизни животного, когда самцы отсутствуют. Недавно в зоопарке Коста-Рики самка крокодила, не имевшая контактов с самцами, произвела на свет яйцо с полностью сформировавшимся зародышем, что стало первым случаем "девственного рождения" для данного вида.

Алексис Сперлинг, ведущий автор исследования, отправилась в это путешествие, чтобы понять генетику партеногенеза — ее личный интерес вызвало "девственное рождение" ее домашнего богомола. В группу исследователей, с которыми она работала, входили несколько ученых из США, которые использовали в своих экспериментах плодовую мушку Drosophila melanogaster — животное, широко изучаемое в генетических исследованиях.

В ходе исследования, длившегося шесть лет и включавшего более 220 000 плодовых мушек, ученые проанализировали геномы двух штаммов другого вида плодовых мушек — Drosophila mercatorum. Один из них размножается исключительно путем "девственного рождения", а другой требует наличия самца. Сравнив генетические последовательности этих штаммов, ученые определили гены, ответственные за девственное рождение. Затем они генетически сконструировали Drosophila melanogaster таким образом, чтобы имитировать эти гены, и впервые в истории получили индуцированный партеногенез у плодовых мушек.

Это исследование показало, что если эти генетически модифицированные мухи имеют доступ к самцам, то они размножаются стандартным способом. Однако в условиях изоляции 1-2% этих мух решают откладывать потомство без чьей-либо помощи примерно на половине своего жизненного цикла — примерно через 40 дней.

Это открытие является огромным скачком в нашем понимании партеногенеза, в первую очередь благодаря обилию генетической информации о плодовых мушках. Но что оно означает для всего животного мира? Возможно, используя полученные результаты как основу, ученым удастся спасти множество видов, находящихся на грани вымирания из-за сложной специфики размножения. Хотя млекопитающие, включая человека, не могут иметь "девственных родов", поскольку для их репродуктивного процесса требуются специфические гены из спермы, Сперлинг предположила, что к партеногенезу может быть способно куда больше животных, чем мы предполагаем в настоящее время.

Что касается причин, по которым происходят "девственные роды", то, согласно теориям, это может быть последняя попытка избежать исчезновения вида, заложенная эволюцией, в условиях нехватки пар. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Ранее Фокус писал о том, что плодовые мушки способны определять кислотность еды. Открытие нового вкусового рецептора у плодовых мушек может дать ценные знания о том, как насекомые реагируют на сигналы окружающей среды.

Также Фокус писал о самой продолжительной беременности на Земле. Анализ крови гренландских китов указывает на то, что они могут быть беременны до двух лет, такой показатель может забрать "титул" у африканских слонов.