Подвинуть слонов с пьедестала. Найдены млекопитающие, чья беременность длится дольше

Анализ крови гренландских китов указывает на то, что они могут быть беременны до двух лет, такой показатель может забрать "титул" у африканских слонов.

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Рекорд по самой продолжительной беременности у млекопитающих, то есть то, сколько времени им требуется, чтобы выносить детеныша, сегодня принадлежит африканским слонам. Известно, что их беременность длится 22 месяца и является самой продолжительной из известных на сегодня. Однако ученые считают, что один из морских обитателей способен подвинуть их с пьедестала, пишет IFLScience.

Исследователи изучали гренландских китов и теперь полагают, что эти животные могут соперничать с африканскими слонами за титул. Ученые изучили кровь китов и обнаружили, что они могут быть беременны до двух лет.

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Впрочем, все еще остается вопросом, смогут ли гренландские киты обойти африканских слонов. Дело в том, что существует вероятность, что киты на самом деле не беременны 2 года, а используют некоторые физиологические тактики для выращивания лучшего потомства в лучшее время. По словам руководителя нового исследования Надин Лисиак, беременность представляет собой период времени между зачатием и рождением, когда плод развивается в матке самки млекопитающего. Например, у людей продолжительность беременности составляет 38 недель. При этом продолжительность беременности примерно на 2 недели меньше, так как овуляция и зачатие происходят примерно через 2 недели менструального цикла. Когда исследователи рассматривают диких млекопитающих, они фокусируются на периоде беременности.

Одним из способов измерить беременность у диких животных является анализ их крови, так как ученым известно, что во время беременности уровень некоторых гормонов, в том числе прогестерона, будет выше. Изучение гренландских китов тяжело далось исследователям, так как эти животные чрезвычайно мало времени проводят на поверхности. Ранее исследователи считали, что беременность гренландских китов длится 12 месяцев, однако это предположение теперь было отброшено.

В ходе нового исследования ученые наблюдали за 10 самками гренландских китов из канадского-западной гренландской популяции. Трое из этой группы были еще незрелыми, а потому у них наблюдался низкий уровень прогестерона. Однако у 7 оставшихся самок уровень прогестерона был высоким в течение ошеломляюще долгого времени.

По словам Лисиак, результаты их исследования свидетельствуют о том, что у самок гренландских китов уровень прогестерона повышен в среднем в течение 23,5 месяца, что превосходит период беременности у африканских слонов. Авторы исследования отмечают, что если этот удивительно долгий промежуток повышенного уровня прогестерона действительно указывает на время, затраченное на выращивание телят, они станут рекордсменами среди млекопитающих. Однако исследователи предупреждают, что может быть и другое объяснение.

Ученые отмечают, что проанализировали данные полевых наблюдений от китобойного промысла, которые предполагают, что беременность гренландских китов на самом деле не длится два года. Авторы исследования считают, что повышенный уровень прогестерона у самок также может быть результатом последовательных овуляций у китов.

Предполагается, что последовательная овуляция может использоваться самками гренландских китов в качестве адаптации, чтобы повысить приспособленность к арктическим условиях, где окружающая среда может быть непредсказуемой и недружелюбной. Гренландские киты — это полиандрический вид, а это означает, что самки спариваются со многими самцами в течение одного сезона размножения, поэтому выпуск нескольких яйцеклеток может дать им выбор в отношении "лучшей" спермы для следующего поколения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, зачем 100 лет назад люди часами сидели в телах мертвых китов.