Посунути слонів із п'єдесталу: знайдено ссавців, чия вагітність триває довше

Аналіз крові гренландських китів вказує на те, що вони можуть бути вагітними до двох років, такий показник може забрати "титул" в африканських слонів.

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Рекорд за найтривалішою вагітністю у ссавців, тобто те, скільки часу їм потрібно, щоб виносити дитинча, сьогодні належить африканським слонам. Відомо, що їхня вагітність триває 22 місяці і є найтривалішою з відомих на сьогодні. Однак учені вважають, що один із морських мешканців здатен посунути їх із п'єдесталу, пише IFLScience.

Дослідники вивчали гренландських китів і тепер вважають, що ці тварини можуть змагатися з африканськими слонами за титул. Вчені вивчили кров китів і виявили, що вони можуть бути вагітні до двох років.

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Утім, усе ще залишається питанням, чи зможуть гренландські кити обійти африканських слонів. Річ у тім, що існує ймовірність, що кити насправді не вагітні 2 роки, а використовують певні фізіологічні тактики для вирощування найкращого потомства в найкращий час. За словами керівниці нового дослідження Надін Лісіак, вагітність являє собою період часу між зачаттям і народженням, коли плід розвивається в матці самки ссавця. Наприклад, у людей тривалість вагітності становить 38 тижнів. При цьому тривалість вагітності приблизно на 2 тижні менша, оскільки овуляція і зачаття відбуваються приблизно через 2 тижні менструального циклу. Коли дослідники розглядають диких ссавців, вони фокусуються на періоді вагітності.

Одним зі способів виміряти вагітність у диких тварин є аналіз їхньої крові, оскільки вченим відомо, що під час вагітності рівень деяких гормонів, зокрема прогестерону, буде вищим. Вивчення гренландських китів важко далося дослідникам, оскільки ці тварини надзвичайно мало часу проводять на поверхні. Раніше дослідники вважали, що вагітність гренландських китів триває 12 місяців, проте це припущення тепер було відкинуто.

Під час нового дослідження вчені спостерігали за 10 самками гренландських китів з канадсько-західної гренландської популяції. Троє з цієї групи були ще незрілими, а тому в них спостерігався низький рівень прогестерону. Однак у 7 самок, що залишилися, рівень прогестерону був високим протягом приголомшливо довгого часу.

За словами Лісіак, результати їхнього дослідження свідчать про те, що у самок гренландських китів рівень прогестерону підвищений у середньому протягом 23,5 місяця, що перевершує період вагітності в африканських слонів. Автори дослідження зазначають, що якщо цей напрочуд довгий проміжок підвищеного рівня прогестерону дійсно вказує на час, витрачений на вирощування телят, вони стануть рекордсменами серед ссавців. Однак дослідники попереджають, що може бути й інше пояснення.

Учені зазначають, що проаналізували дані польових спостережень від китобійного промислу, які припускають, що вагітність гренландських китів насправді не триває два роки. Автори дослідження вважають, що підвищений рівень прогестерону в самок також може бути результатом послідовних овуляцій у китів.

Передбачається, що послідовна овуляція може використовуватися самками гренландських китів як адаптація, щоб підвищити пристосованість до арктичних умов, де навколишнє середовище може бути непередбачуваним і недружнім. Гренландські кити — це поліандричний вид, а це означає, що самки спаровуються з багатьма самцями протягом одного сезону розмноження, тому випуск декількох яйцеклітин може дати їм вибір щодо "кращої" сперми для наступного покоління.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо 100 років тому люди годинами сиділи в тілах мертвих китів.