Космос в массы. NASA собирается запустить бесплатный стриминговый сервис в скором будущем

О том, что можно будет посмотреть на новой стриминговой платформе и о своих планах на укрепление присутствия в цифровой сфере рассказало агентство.

NASA проводит серьезную модернизацию своих цифровых ресурсов, чтобы сделать их более доступными и интересными для общественности. О желании продвинуть популяризацию тематики и улучшить имеющиеся сервисы сообщили на сайте агентства.

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Поскольку амбиции на ближайшее цифровое будущее федерального агентства сравнимы разве что с бесконечным пространством космоса, ниже приведены ключевые планы NASA по переосмыслению и улучшению уже существующих сервисов, а так же об интересных проектах, которые нам стоит ожидать в ближайшем будущем.

1. Модернизация веб-сайтов и удобства для пользователей

NASA перестраивает свои основные веб-сайты, включая nasa.gov и science.nasa.gov, чтобы сделать их более удобными и ориентированными на конкретные темы. Цель состоит в том, чтобы облегчить посетителям поиск информации о миссиях, исследованиях, климатических данных, а также обновлений по таким проектам, как Artemis.

Новый дизайн будет включать общую поисковую систему и оптимизированные возможности публикации, что сделает навигацию более простой и безопасной. Эти обновления направлены на улучшение качества работы пользователей и объединение всех данных под одной крышей.

2. Запуск NASA+: Вселенная на вашем экране

В конце этого года NASA запускает новую стриминговую платформу NASA+. Этот сервис, не кишащий рекламой и ориентированный на семейный просмотр, будет обеспечивать прямые трансляции миссий NASA и предлагать ряд оригинальных видеосериалов, которые станут доступны с запуском платформы. Независимо от того, интересуют ли вас исследования других планет или климат Земли, NASA+ обещает сделать имеющиеся у них видеоматериалы доступными для вас в любой момент.

Сервис будет доступен на большинстве устройств — от смартфонов до умных телевизоров, обеспечивая удобный и постоянный доступ к материалам, связанным с космосом.

Трейлер будущего беслатного сервиса от NASA

3. Постоянная работа по объединению и оптимизации

Реконструкция не ограничится этими первыми изменениями. NASA продолжит обновлять и совершенствовать свои цифровые платформы, подключая к ним все новые сайты и мультимедийные библиотеки.

Отзывы пользователей будут играть решающую роль в формировании этих улучшений, гарантируя, что контент останется интересным и доступным для всех, независимо от их опыта в области космической науки.

4. Уверенный шаг в образованное будущее человечества

Модернизируя и оптимизируя свои цифровые платформы, NASA делает свои богатые хранилища информации, исследований и открытий более доступными для широкой общественности. Эта инициатива направлена не только на удобство, но и на то, чтобы вдохновить людей, заинтересованных представленными тематиками.

Новые шаги по обновлению цифровых сервисов NASA призваны способствовать укреплению связи между агентством и людьми, которым оно служит. Если вы студент, редактор новостного издания, преподаватель или просто интересуетесь Вселенной, эти изменения облегчат вам работу с интересующим вас контентом.

Цифровая трансформация NASA — это амбициозная попытка сделать космос ближе к повседневной жизни людей. Создавая единый веб-сайт и предлагая новый и доступный стриминговый сервис, агентство преодолевает барьеры и открывает окно в увлекательный мир космических исследований для сотен миллионов людей.

Эта инициатива подчеркивает стремление NASA сделать свой обширный контент доступным, удобным и безопасным. Так что, независимо от того, являетесь ли вы начинающим астронавтом или любителем наблюдать за звездами, всем нам стоит приготовиться исследовать Вселенную как никогда раньше.

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