Зловещая тишина: зонд Вояджер-2 утратил связь с Землей минимум до 15 октября

Рутинная команда привела к неожиданному молчанию Вояджер-2. Теперь миру предстоит 79 дней напряженного ожидания ответа от этого легендарного космического зонда.

NASA сообщило о незначительном, но драматическом событии в долгой жизни космического зонда Вояджер-2, который с момента запуска в 1970-х годах дает ценные сведения о внешней части Солнечной системы и других регионах. О потере связи с зондом сообщается на сайте агенства.

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21 июля контроллеры передали на Вояджер-2 обычный набор команд. Однако эта последовательность привела к изменению ориентации антенны космического аппарата на 2 градуса. Отклонение может показаться незначительным, но на огромном расстоянии в 19,9 млрд. км от Земли даже такой незначительный сбой может помешать космическому аппарату связаться с домом.

Зонд, находящийся в глубинах межзвездного пространства, оказался отрезанным от наземных антенн Deep Space Network (DSN). Невозможность приема и передачи данных привела к прерыванию связи Вояджер-2 с командой на Земле, что ознаменовало паузу в ее непрерывном диалоге с зондом.

Но это всего лишь пауза. По заверениям NASA, в конструкции Вояджер-2 предусмотрена возможность регулярного сброса ориентации, благодаря чему его антенна остается направленной на Землю. Следующий сброс ориентации, намеченный на 15 октября, должен восстановить утраченную связь. Тем не менее, 79-дневное ожидание будет напряженным как для NASA, так и для команды Вояджера, которая будет с нетерпением ждать восстановления связи.

Вояджер-1, космический исследователь-близнец Вояджер-2, продолжает нормально работать на расстоянии почти 24 млрд. км от Земли. Оба зонда вышли за рамки своих первоначальных задач по исследованию планет и отправились в загадочное межзвездное пространство. Вояджер-1 совершил этот исторический прыжок в 2012 году, а Вояджер-2 — в 2018 году.

Несмотря на временный разрыв связи, путь миссии остается неизменным. В октябре NASA ожидает, что Вояджер-2 снова "позвонит домой", и его бесценный вклад в понимание космоса будет продолжен без сбоев. Кратковременное молчание Вояджер-2 служит интересным напоминанием о трудностях исследования дальнего космоса, когда даже небольшая оплошность может создать значительные препятствия на пути к познанию Вселенной.

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