Их достаточно много: сколько астронавтов погибло в космосе за последние более 50 лет

Для космических путешественников смертельными оказались 5 миссий.

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Полет в космос всегда связан с большим риском для жизни астронавтов и для некоторых из них за последние более 50 лет такой полет оказался последним. Хотя не все астронавты погибли непосредственно в околоземном пространстве, все же они собирались туда, а значит можно считать, что их гибель связана с космосом, говорят эксперты. Об этом пишет Live Science.

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По словам Найджел Пэкхэма, заместителя администратора NASA по вопросам безопасности, за последние более, чем 50 лет как в самом космосе, так и на пути на околоземную орбиту или во время возвращения с нее, погиб 21 астронавт. Смертельными оказались 5 космических миссий: три миссии NASA и две миссии уже несуществующего Советского Союза.

По словам Джим Хермансона из Вашингтонского университета в Сиэтле, США, две самые большие катастрофы, по количеству смертей астронавтов связаны с полетами американских космических шаттлов.

Одна из самых известных катастроф – это взрыв через 73 секунды после старта шаттла "Челленджер" в январе 1986 года, когда погиб весь экипаж из семи астронавтов. Считается, что необычайно низкие температуры повлияли на герметичность ракеты-носителя и она взорвалась. Хермансон считает, что руководство NASA частично виновато в произошедшей аварии, ведь некоторые инженеры предупреждали, что запуск нужно отложить и все же он состоялся.

Одна из самых известных катастроф – это взрыв через 73 секунды после старта шаттла "Челленджер" в январе 1986 года Фото: NASA

В феврале 2003 года во время возвращения из космоса взорвался шаттл NASA "Колумбия", в результате чего погиб весь экипаж из семи астронавтов. По словам Пэкхэма, шаттл получил повреждение еще во время старта в космос, когда у него оторвался кусок теплоизоляционного покрытия. Но это иногда случалось во время запуска шаттлов в космос. Но в данном случае было повреждено крыло космического корабля и во время входа в атмосферу шаттл не выдержал высоких температур и распался на части.

"Для меня нет разницы, где погибли астронавты – непосредственно в космосе или же на Земле. Ведь они собирались в космос, а значит это можно считать космической катастрофой", — говорит Пэкхем.

Он называет еще одну катастрофу, которая привела к гибели троих астронавтов NASA. Это произошло во время старта миссии "Аполлон-1" в феврале 1967 года. Экипаж погиб из-за возникшего пожара внутри космического корабля.

Другая катастрофа произошла также в 1967 году, которая привела к гибели советского астронавта. Во время возвращения из космоса в космическом корабле "Союз-1" не раскрылся парашют, и он рухнул на землю со скоростью в 50 м/с.

По словам Хермансона, катастрофой, которая привела к гибели астронавтов в настоящем космосе, считается авария на советском космическом корабле в 1971 году. Трое астронавтов, которые провели более трех недель на борту первой в истории космической станции, созданной в СССР, попытались вернуться на Землю. Но на их корабле произошла разгерметизация в космосе и астронавты, которые были без скафандров погибли.

По словам Пэкхэма, это аварии, которые привели к смертельному исходу для космических путешественников, но случаев, когда могли пострадать астронавты, но этого не произошло, гораздо больше.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, как космические полеты воздействуют на людей, в частности, что происходит с мозгом в космосе.