На месте будущего космодрома в Великобритании обнаружили древнее кладбище: ему 4000 лет (фото)

Археологи обнаружили 10 могил с кремированными останками людей, живших в бронзовом веке.

На Шетландских островах на севере Шотландии археологи обнаружили 10 древних могил, которым примерно 4000 лет. Эти могилы были обнаружены на месте строительства одной из первых стартовых площадок для запуска космических ракет в Великобритании, пишет Live Science.

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На самом северном острове Шетландских островов под названием Унст сейчас заканчивают строительство одного из первых космодромов в Великобритании, предназначенного для запуска ракет-носителей в космос. Этот космодром называется SaxaVord и уже в октябре этого года планируется осуществить первый запуск ракеты в космос с территории Великобритании.

Это место давно интересует археологов, ведь, например, на территории этого космодрома находятся остатки радиолокационной базы времен Второй мировой войны, которая охраняется законом как историческое место. До сих пор здесь находили разные артефакты, связанные именно с той войной, но теперь ученые обнаружили древнее захоронение, состоящее из 10 могил.

Эти могилы были обнаружены на месте строительства одной из первых стартовых площадок для запуска космических ракет в Великобритании Фото: Live Science

Эти могилы, в которых обнаружены кремированные останки людей, расположены в виде полукруга, хотя ученые считают, что изначально это был замкнутый круг и возможно он выполнял функцию ритуального комплекса.

По словам местного археолога Вэл Тернер, это место захоронения похоже на другие подобные древние кладбища, найденные на Шетландских островах и в некоторых других местах Великобритании. Археологи считают, что людей кремировали и похоронили здесь в эпоху бронзового века, примерно между 2200 годом до нашей эры и 1800 годом до нашей эры.

Пока ученые точно не знают, сколько именно людей похоронили в каждой могиле Фото: Live Science

Пока ученые точно не знают, сколько именно людей похоронили в каждой могиле и для этого будут проведены анализы ДНК, извлеченной из костей. Также пока неясно, кто именно похоронен в этих могилах – местные жители и ли прибывшие сюда из других регионов люди. По словам Тернер, 4000 лет назад в этом регионе был не самый благоприятный климат, поэтому скорее всего это место не было привлекательным для переселения для древних жителей современной Шотландии или даже Норвегии. Поэтому, скорее всего здесь похоронены местные жители.

Расположение могил, наличие рядом с захоронениями белого кварца, который столетиями считался особенным минералом, позволяет предположить, что это было очень особенное место с религиозной или ритуальной точки зрения, считают археологи.

Люди на Шетландских островах жили примерно в течение 6000 лет до того, как было основано это древнее кладбище Фото: Live Science

По словам Тернер, люди на Шетландских островах жили примерно в течение 6000 лет до того, как было основано это древнее кладбище. Здесь можно найти тысячи археологических памятников, но это первое обнаруженное древнее кладбище с кремированным останками людей, которое относится к бронзовому веку.

Напоминаем, что артефакт бронзового века, а именно острие стрелы из метеоритного железа нашли в Швейцарии. Уникальная стрела предоставила информацию ученым об использовании метеоритного железа в бронзовом веке, как уже писал Фокус.