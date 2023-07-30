Вторая по размерам акула в мире не такая, как предполагалось: ученые не могут этого объяснить (фото)

Ученые выяснили, что гигантские акулы являются частично теплокровными, а это меняет представление о физиологии акул.

Группа ученых из Ирландии опубликовала новое исследование в журнале Endangered Species Research, согласно которому гигантские акулы имеют более высокую температуру тела во время плавания. То есть они являются частично теплокровными и это меняет представление о физиологии акул, пишет ScienceAlert.

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Сейчас ученые считают, что 99,9 % всех акул и рыб на Земле являются хладнокровными. Примерно 50 лет назад ученые впервые выяснили, что, например, большая белая акула или синий тунец имеют более высокую температуру тела в время плавания, чем окружающая их вода.

Оказалось, что эти рыбы не являются полностью хладнокровными, ведь некоторые части их тел немного теплее, чем океаническая вода, поэтому их назвали частично теплокровными. Поскольку эти рыбы являются высшими хищниками, ученые предположили, что их система кровообращения каким-то образом обеспечила им положение на вершине пищевой цепи.

Но новое исследование показывает, что частичная теплокровность может существовать не только у высших хищников, которые активно бороздят океаны в поисках добычи. Такое явление может быть и у более пассивных существ, которым не нужно гонятся за своей добычей.

Гигантская акула (Cetorhinus maximus) Фото: Wikipedia

Ученые обнаружили, что гигантские акулы (Cetorhinus maximus), которые после китовых акул являются самыми крупными акулами на Земле, также имеют более высокую температуру во время плавания, чем окружающая их вода. То есть они также частично теплокровные. По словам одного из авторов исследования, биолога Николаса Пейна, такое открытие можно сравнить с "обнаружением крыльев у коров".

Гигантские акулы питаются крошечным планктоном, поэтому не ясно, зачем этим рыбам нужно такое эволюционное преимущество, как частичная теплокровность. По словам ученых, теперь, возможно, придется скорректировать предположения о преимуществах таких физиологических особенностей у акул.

Биологи пришли к выводу, что гигантские акулы могут поддерживать более высокое кровяное давление и кровоток, чем большинство других рыб. Это способствует нагреванию мышц и таким образом акула может быстрее плавать в воде. При этом она может находить пищу в более холодных водах.

Гигантские акулы, которые могут вырасти в длину до 12 метров, в основном перемещаются очень медленно Фото: Wikipedia

Гигантские акулы, которые могут вырасти в длину до 12 метров, в основном перемещаются очень медленно, но ученым известно, что именно во время кормления они могут набрать большую скорость.

Но зачем они делают, ведь их добыча никуда не сбежит (эти акулы, как и киты просто набирают воду с планктоном, которая затем выходит наружу, а еда остается внутри пасти), до сих пор остается загадкой. Возможно таким образом акула с помощью своей частичной теплокровности сохраняет эффективность кормления в более холодной воде.

По словам ученых, другие частично теплокровные акулы и некоторые виды рыб двигаются в воде примерно в 1,6 раз быстрее, и это объясняет наличие такого эволюционного преимущества. Зачем это нужно гигантской акуле еще предстоит выяснить.

Фокус уже писал о том, почему акулы теряют тысячи зубов и как они остаются острыми. Ученые выяснили, что хищники используют эволюционную хитрость, чтобы зубы оставались острыми даже спустя десятилетия.