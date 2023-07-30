Планета-бродяга: Земля может улететь из Солнечной системы и все живое погибнет (фото)

Будущим поколениям землян придется думать о том, как спастись от возрастающего излучения Солнца. Неправильные попытки спасения могут привести к печальным результатам.

Примерно через 4-5 млрд лет Солнце закончит свою жизнь, но уже через 500 млн лет наша звезда станет намного ярче, что приведет к превращению Земли в Венеру. Астрофизик Пол Саттер считает, что есть способ спасти нашу планету от такого гибельного для человечества превращения. Но неправильные расчеты могут привести к тому, что Земля улетит из Солнечной системы и станет бродячей планетой, пишет Space.

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У Земли сохраняется стабильная орбита, по которой она вращается вокруг Солнца, уже более 4 млрд лет. Но в начале истории Солнечной системы за существование боролись десятки, а может и сотни объектов, известных как планетезимали, из которых сформировались планеты. Между ними происходили столкновения и многие из них были сбиты со своей орбиты растущей гравитацией газовых гигантов. Поэтому из большого количества строительных блоков для планет остались всего восемь, которые известны теперь как планеты Солнечной системы. Остальные планетезимали либо поглотило Солнце, либо они улетели дальше в космос.

У Земли сохраняется стабильная орбита, по которой она вращается вокруг Солнца, уже более 4 млрд лет Фото: NASA

По словам Саттера, Солнце уже прожило половину отведенного ему жизненного срока и примерно через 4-5 млрд лет наша звезда умрет. Но примерно через 500 млн лет излучение Солнца станет настолько сильным, что океаны испарятся, прекратится движение литосферных плит, в атмосфере накопится огромное количество углекислого газа и Земля станет похожей на Венеру.

Примерно через 4-5 млрд лет Солнце закончит свою жизнь, но уже через 500 млн лет наша звезда станет намного ярче, что приведет к превращению Земли в Венеру Фото: NASA

Чтобы выжить людям будущего придется использовать те же гравитационные маневры, что существовали в ранней Солнечной системе, но применить их нужно будет к Земле, чтобы спасти планету от гибельного излучения, считает Саттер.

"Представьте, что к вам движется поезд. И в это же время у вас есть чрезвычайно прочный мяч. Если бросить мяч в поезд, то он отскочит и вернется обратно с гораздо большей скоростью, чем его бросили. Дело в том, что его первоначальная скорость была бы больше скорости поезда. Этот бросок немного бы замедлил поезд, но он бы этого даже не заметил, ведь у него много энергии. Когда вы поймаете мяч, то энергия передастся вам, и вы получите ускорение. Если повторять такие броски, то в конце концов скорость человека может сравнятся со скоростью поезда", — говорит Саттер.

По словам ученого, используя такую аналогию можно спасти Землю от гибели. То есть нужно изменить орбиту планеты таким образом, чтобы она находилась дальше от Солнца. Чтобы получить нужную энергию можно использовать Юпитер.

Чтобы получить нужную энергию можно использовать Юпитер Фото: NASA

"Можно начать запускать к Юпитеру огромные камни, которые начнут вращаться вокруг газового гиганта, лишая его орбитальной энергии и она бы передавалась камням, которые летели бы затем обратно к Земле. Затем можно повторить такие же маневры, но в обратном направлении, при этом часть энергии камня будет переходить нашей планете. Таким образом забирая энергию у Юпитера можно изменить орбиту Земли. Планета станет находится дальше от Солнца и на ней можно будет продолжать жить", — говорит Саттер.

В то же время ученый указывает на то, что любая ошибка в расчетах приведет к катастрофе. Юпитер обладает огромной орбитальной энергией и направляя к нему камни будет создано явление, известное как эффект резонанса.

Земля получит слишком много энергии, что приведет к ее большому ускорению и таким образом она может улететь из Солнечной системы Фото: space.com

То есть, Земля получит слишком много энергии, что приведет к ее большому ускорению и таким образом она может улететь из Солнечной системы. В этом случае она превратится в такой тип планет, известный как планеты-бродяги. В этом случае несмотря на сохранившееся внутренне тепло, все живое на Земле погибнет.

Считается, что подобные эффекты резонанса приводят к тому, что вообще появляются бродячие планеты. В нашей галактике существуют миллиарды таких объектов.

"Кстати, Плутон и Нептун находятся в орбитальном резонансе и еще неизвестно, может Плутон и покинет Солнечную систему. Это можно сказать и о Меркурии, который может оказаться в резонансе с Юпитером и с ним произойдет то же самое", — говорит ученый.

Как уже писал Фокус, новое исследование астероида Рюгу указывает на то, что в прошлом он был частью еще одной планеты в Солнечной системе. Но эта планета не выжила.

Также Фокус писал о том, что рядом в космосе летает несколько сотен похожих на Землю бродячих планет.