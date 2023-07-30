В Солнечной системе была еще одна планета, но сейчас она выглядит иначе: что выявили ученые (фото)

Астрономы считают, что на краю Солнечной системы не до конца сформировалась планета, которую по неизвестным причинам разорвало на части.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal Letters, знаменитый астероид Рюгу когда-то был частью планетезималя. Это первоначальные основы всех каменистых планет Солнечной системы, из которых они образовались миллиарды лет назад, пишет ScienceAlert.

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Во время очередного исследования образцов породы с астероида Рюгу, ученые пришли к выводу, что в далеком прошлом он не был обычным астероидом, а являлся частью формирующейся планеты на краю Солнечной системы. На это указывает химический состав части собранных с астероида образцов породы.

С одной стороны, астероид Рюгу представляет собой типичный космический камень, богатый углеродом и водой. Таких камней можно найти очень много в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но Рюгу находится не в этом поясе, а вращается вокруг Солнца недалеко от Земли. Это значит, что какое-то разрушительное событие выбросило его из пояса астероидов.

Поврехность астероида Рюгу Фото: JAXA

Благодаря предыдущим анализам, доставленных еще в 2020 году аппаратом "Хаябуса-2" на Землю образов породы с астероида Рюгу, ученые выяснили, что это не цельный космический камень. Оказалось, что Рюгу является скоплением мелких камней, которых вместе удерживает гравитация.

Новое исследование образцов, доставленных с 900-метрового астероида, показало, что часть его материала похожа на вещества, из которых состоят объекты во внешней Солнечной системе. Например, некоторые органические вещества соответствуют тем, которые обнаружены в кометах.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

В ходе нового исследования ученые еще более тщательно изучили зерна породы, богатой оливином, пироксеном и аморфными силикатами. Эти породы были наименее изменены водой, которой богат астероид. Результаты команды показали, что химический состав астероида Рюгу похож на состав некоторых астероидов, которые точно переместились ближе к Солнцу из далеких регионов нашей звездной системы.

Образцы горной породы с астероида Рюгу Фото: JAXA

Также ученые предположили, что скорее всего Рюгу в далеком прошлом был частью несостоявшейся планеты или планетезималя – основного строительного блока для каменистых планет. И эта планета начала свое формирования во внешних регионах Солнечной системы, но какое-то событие повлияло на этот процесс и начальная планета была разорвана на части. Одной из таких частей как раз и был астероид Рюгу, который попал сначала в главный пояс астероидов, где с ним также произошли изменения.

Астрономы считают, что такие астроиды как Рюгу таят в себе информацию о том, как именно формировались планеты на заре существования Солнечной системы.

Напоминаем, что недавно состоялся выпуск первой 3D-карты поверхности астероида Бенну. К созданию этой карты причастен астрофизик, который является гитаристом знаменитой рок-группы, как уже писал Фокус.

Учитывая огромный размер астероида Рюгу и то, что он летает относительно недалеко от Земли, делает его потенциально опасным для нас астероидом. Фокус уже писал о том, что случится на планете, если Рюгу все же врежется в Землю.