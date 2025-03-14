Неудачные звезды: выяснилось, как на самом деле рождаются странные объекты в космосе (фото)

Новое исследование помогло получить больше информации о происхождении коричневых карликов, которые так и не смогли запустить термоядерный синтез в своем ядре.

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Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для изучения молодой туманности Пламя, чтобы выяснить точное происхождение коричневых карликов, известных также, как неудачные звезды. Ученые сделали важное открытие: им удалось сузить диапазон массы, которая нужна для создания таких странных объектов. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Коричневые карлики представляют собой объекты, которые рождаются как звезды, но не могут собрать достаточно материи, чтобы иметь массу, необходимую для запуска термоядерного синтеза водорода в своем ядре, как это происходит у обычных звезд. Считается, что коричневые карлики имеют массу от 13 до 75 масс Юпитера. Объекты с меньшими массами считаются планетами, а с большими – обычными звездами.

Коллаж из изображений туманности Пламя: слева показано изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, полученное космическим телескопом Хаббл; справа показано изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, полученное космическим телескопом Уэбб Фото: NASA

Коричневые карлики не связаны гравитацией ни с одной звездой, а потому иногда их ошибочно принимают за блуждающие планеты. Так называемые неудачные звезды намного ярче, когда они очень молодые, а потому их легче обнаружить в молодых туманностях, таких как туманность Пламя, возраст которой составляет примерно 1 млн лет.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы смогли увидеть в этой туманности самые молодые коричневые карлики, что позволило определить самый нижний предел массы, необходимый для их создания. Ученые обнаружили объекты, которые являются своеобразными зародышами коричневых карликов и их масса примерно в 2-3 раза больше массы Юпитера.

На этом снимке части туманности Пламя, полученном в ближнем инфракрасном диапазоне показаны три коричневых карлика с малой массой, которые видны на вставках справа Фото: NASA

Плотные облака из газа и пыли, известные как молекулярные облака, создают отдельные плотные сгустки материи, из которых возникают звезды и коричневые карлики. По мере того, как фрагменты молекулярных облаков сжимаются под действием собственной гравитации, их ядра нагреваются. Ядро с достаточной массой становится протозвездой, которая начнет термоядерный синтез водорода. Это приводит к тому, что внешняя энергия уравновешивает внутреннее давление гравитации и останавливает сжатие. Стабилизированный объект теперь является звездой главной последовательности, в ядре которой водород превращается в гелий.

Туманность Пламя в полном размере Фото: NASA

Но, если ядро ​​недостаточно плотное и горячее, чтобы запустить термоядерный синтез водорода, то уравновесить гравитацию нечем, и сжатие продолжается безостановочно. Таким образом возникают прото-коричневые карлики, или зародыши неудачных звезд.

Если раньше считалось, что нижний предел массы для создания коричневых карликов находится в диапазоне 3 — 10 масс Юпитера, то теперь выяснилось, что он ниже.

Неудачные звезды могут предоставить массу информации о звездообразовании, а также о различиях и сходствах между звездами и планетами, а потому их изучение имеет большое значение, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, на каких планетах стоит искать странную инопланетную жизнь. Эти миры с одной стороны кажутся похожими на Землю, но на самом деле отличаются от нашей планеты. Поэтому живые организмы там также будут другими.

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