Невдалі зірки: з'ясувалося, як насправді народжуються дивні об'єкти в космосі (фото)

Нове дослідження допомогло отримати більше інформації про походження коричневих карликів, які так і не змогли запустити термоядерний синтез у своєму ядрі.

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Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для вивчення молодої туманності Полум'я, щоб з'ясувати точне походження коричневих карликів, відомих також, як невдалі зірки. Вчені зробили важливе відкриття: їм вдалося звузити діапазон маси, яка потрібна для створення таких дивних об'єктів. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Коричневі карлики являють собою об'єкти, які народжуються як зірки, але не можуть зібрати достатньо матерії, щоб мати масу, необхідну для запуску термоядерного синтезу водню у своєму ядрі, як це відбувається у звичайних зірок. Вважається, що коричневі карлики мають масу від 13 до 75 мас Юпітера. Об'єкти з меншими масами вважаються планетами, а з більшими — звичайними зірками.

Колаж із зображень туманності Полум'я: ліворуч показано зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні, отримане космічним телескопом Габбл; праворуч показано зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні, отримане космічним телескопом Вебб Фото: NASA

Коричневі карлики не пов'язані гравітацією з жодною зіркою, а тому іноді їх помилково приймають за блукаючі планети. Так звані невдалі зірки набагато яскравіші, коли вони дуже молоді, а тому їх легше виявити в молодих туманностях, таких як туманність Полум'я, вік якої становить приблизно 1 млн років.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи змогли побачити в цій туманності наймолодші коричневі карлики, що дало змогу визначити найнижчу межу маси, необхідну для їхнього створення. Вчені виявили об'єкти, які є своєрідними зародками коричневих карликів і їхня маса приблизно у 2-3 рази більша за масу Юпітера.

На цьому знімку частини туманності Полум'я, отриманому в ближньому інфрачервоному діапазоні, показано три коричневі карлики з малою масою, які видно на вставках праворуч Фото: NASA

Щільні хмари з газу і пилу, відомі як молекулярні хмари, створюють окремі щільні згустки матерії, з яких виникають зірки і коричневі карлики. У міру того, як фрагменти молекулярних хмар стискаються під дією власної гравітації, їхні ядра нагріваються. Ядро з достатньою масою стає протозіркою, яка почне термоядерний синтез водню. Це призводить до того, що зовнішня енергія врівноважує внутрішній тиск гравітації і зупиняє стиснення. Стабілізований об'єкт тепер є зіркою головної послідовності, у ядрі якої водень перетворюється на гелій.

Туманність Полум'я в повному розмірі Фото: NASA

Але, якщо ядро недостатньо щільне і гаряче, щоб запустити термоядерний синтез водню, то врівноважити гравітацію нічим, і стиснення триває безупинно. Таким чином виникають прото-коричневі карлики, або зародки невдалих зірок.

Якщо раніше вважалося, що нижня межа маси для створення коричневих карликів перебуває в діапазоні 3 — 10 мас Юпітера, то тепер з'ясувалося, що вона нижча.

Невдалі зірки можуть надати масу інформації про зореутворення, а також про відмінності та схожості між зірками і планетами, а тому їхнє вивчення має велике значення, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, на яких планетах варто шукати дивне інопланетне життя. Ці світи з одного боку здаються схожими на Землю, але насправді відрізняються від нашої планети. Тому живі організми там також будуть іншими.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA отримали фотографії загиблого на Місяці після невдалої посадки приватного модуля.