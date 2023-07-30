Отсутствовали зубы: ученые узнали, как умерла загадочная 2000-летная девушка (фото)

Рыжеволосый подросток был найден с завязанным на шее узлом и ножевым ранением, что привело к появлению мрачных версий о жертвоприношении.

Останки девочки до сих пор не дают покоя экспертам, пытающимся определить, как она умерла, спустя более чем 100 лет после того, как ее нашли. Об этом пишет Daily Star.

В мае 1897 г. двое рабочих, работавших в голландском городе Эде, во время работ по расчистке торфяного болота наткнулись на прекрасно сохранившееся тело девочки. Несмотря на то, что оно было уменьшено и мумифицировано, ее рыжие волосы находились в прекрасном состоянии.

Эксперты до сих пор пытаются выяснить, как девочка, которой на момент смерти, произошедшей между 54 г. до н.э. и 128 г. н.э., было около 16 лет, встретила свой, возможно, ужасный конец.

На шее девушки был завязан узел, а на шее, судя по всему, была колотая рана. Кроме того, у девушки была обрезана половина волос и отсутствовали зубы.

"Сообщалось о двух теориях. Первая из них гласит, что речь идет о людях, которые жили не по общепринятым правилам. Болотные тела могли быть осужденными преступниками или людьми, уличенными в прелюбодеянии. Второе, более распространенное объяснение, гласит, что речь идет о жертвоприношениях высшим силам", — рассказал доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета.

После обнаружения девочка из Эде была выставлена на всеобщее обозрение Фото: Wikimedia Commons

Исследования показали, что она страдала тяжелой формой сколиоза и имела рост около четырех с половиной футов (чуть больше 1,37 метра). По некоторым данным, она могла умереть в бессознательном состоянии, так как на руке, извлеченной из тела, отсутствовали защитные раны. Кожа и черты лица девочки так хорошо сохранились благодаря дубильной кислоте, содержащейся в болотной воде.

После обнаружения девочка из Эде была выставлена на всеобщее обозрение, а дальнейшие исследования останков были проведены лишь в 1992 году.

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