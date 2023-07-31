"Инопланетная жизнь" уже на Земле и она находится под водой: ученые нашли 12 новых странных видов (фото)
Исследователи отмечают, что некоторые из них напоминают инопланетян, другие — сказочных единорогов, а третьи — более привычных нам белых медведей.
Большую часть поверхности нашей планеты покрывают океаны, однако они настолько глубоки, что мы все еще знаем о них не так много. Порой ученым улыбается удача и они все еще могут обнаружить на морском дне виды, которые ранее не встречали. Так было и в этот раз, пишет Daily Mail.
На этот раз ученым удалось обнаружить сразу 12 новых видов странных и удивительных морских губок. Некоторые из них имеют настолько внеземной внешний вид, что ученые прозвали их "внеземной жизнью на Земле".
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Такое открытие было сделано в новом исследовании профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доктора Томаса Тернера и эколога-исследователя Стива Лонхарта, когда они погружались у залива Монтерей в Калифорнии. Исследователи отмечают, что во время погружения им удалось обнаружить более десятка новых видов, некоторые из которых напоминали белых медведей, другие были похожи на мифических единорогов, а третьи и вовсе напоминали инопланетян.
В общей сложности во время погружения исследователи задокументировали 29 видов губок, а 12 из них оказались ранее неизвестны науке. По словам доктора Тернера, они с коллегами были весьма взволнованы, заметив губок, которых они "ранее никогда и нигде не видели".
В результате ученые прозвали некоторые новые виды "инопланетной жизнь на Земле". Тернер также уточнил, что им с коллегами нравится открывать новые давно забытые виды и разбираться в том, как они живут и формируют основу морской жизни. Исследователи полагают, что в дальнейшем это позволит ответить на множество вопросов.
В ходе исследования ученые использовали комбинацию нескольких методов, в том числе:
- подводные фотографии;
- секвенирование ДНК;
- анализ губок под микроскопом.
После того как исследования были завершены, ученые дали имена только что найденным видам. Например, губку ярко-оранжевого цвета назвали Megaciella в честь Национального морского заповедника Монтерей-Бей. Другая губка была названа доктором Томасом в честь его партнерши Мелиссы Камен — Haliclona (Halichoclona) melissae, а ярко-белая и пушистая губка получила свое название из-за сходства с белым медведем — Xestospongia ursa. Еще один новый вид губок получил название из-за своих башнеобразных выступов на теле, которые "делали его похожим на единорога" — губки получили название Hymedesmia (Hymedesmia) promina.
Отметим, что морские губки ведут весьма малоподвижный образ жизни, как правило, укореняясь на морском дне или скалах. Здесь они питаются бактериями, пропуская воду через свои порты и отфильтровывая полезные вещества.
По словам Лонхарта, морские губки также являются популярным источником пищи для множества видов черепах и морских рыб. При этом учены утверждают, что около половины из всех обнаруженных в этом погружении видов ранее встречались лишь в заливе Кармель, что, вероятно, делает их довольно редкими.
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