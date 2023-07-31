"Инопланетная жизнь" уже на Земле и она находится под водой: ученые нашли 12 новых странных видов (фото)

Исследователи отмечают, что некоторые из них напоминают инопланетян, другие — сказочных единорогов, а третьи — более привычных нам белых медведей.

Большую часть поверхности нашей планеты покрывают океаны, однако они настолько глубоки, что мы все еще знаем о них не так много. Порой ученым улыбается удача и они все еще могут обнаружить на морском дне виды, которые ранее не встречали. Так было и в этот раз, пишет Daily Mail.

На этот раз ученым удалось обнаружить сразу 12 новых видов странных и удивительных морских губок. Некоторые из них имеют настолько внеземной внешний вид, что ученые прозвали их "внеземной жизнью на Земле".

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Такое открытие было сделано в новом исследовании профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доктора Томаса Тернера и эколога-исследователя Стива Лонхарта, когда они погружались у залива Монтерей в Калифорнии. Исследователи отмечают, что во время погружения им удалось обнаружить более десятка новых видов, некоторые из которых напоминали белых медведей, другие были похожи на мифических единорогов, а третьи и вовсе напоминали инопланетян.

Эта губка получила свое название в честь Национального морского заповедника залива Монтерей Фото: Thomas Turner/Steve Lonhart

В общей сложности во время погружения исследователи задокументировали 29 видов губок, а 12 из них оказались ранее неизвестны науке. По словам доктора Тернера, они с коллегами были весьма взволнованы, заметив губок, которых они "ранее никогда и нигде не видели".

В результате ученые прозвали некоторые новые виды "инопланетной жизнь на Земле". Тернер также уточнил, что им с коллегами нравится открывать новые давно забытые виды и разбираться в том, как они живут и формируют основу морской жизни. Исследователи полагают, что в дальнейшем это позволит ответить на множество вопросов.

Эксперты обнаружили 12 новых видов морских губок у берегов Монтерея, Калифорния Фото: Thomas Turner/Steve Lonhart

В ходе исследования ученые использовали комбинацию нескольких методов, в том числе:

подводные фотографии;

секвенирование ДНК;

анализ губок под микроскопом.

После того как исследования были завершены, ученые дали имена только что найденным видам. Например, губку ярко-оранжевого цвета назвали Megaciella в честь Национального морского заповедника Монтерей-Бей. Другая губка была названа доктором Томасом в честь его партнерши Мелиссы Камен — Haliclona (Halichoclona) melissae, а ярко-белая и пушистая губка получила свое название из-за сходства с белым медведем — Xestospongia ursa. Еще один новый вид губок получил название из-за своих башнеобразных выступов на теле, которые "делали его похожим на единорога" — губки получили название Hymedesmia (Hymedesmia) promina.

Эксперты обнаружили 12 новых видов морских губок у берегов Монтерея, Калифорния Фото: Thomas Turner/Steve Lonhart

Отметим, что морские губки ведут весьма малоподвижный образ жизни, как правило, укореняясь на морском дне или скалах. Здесь они питаются бактериями, пропуская воду через свои порты и отфильтровывая полезные вещества.

По словам Лонхарта, морские губки также являются популярным источником пищи для множества видов черепах и морских рыб. При этом учены утверждают, что около половины из всех обнаруженных в этом погружении видов ранее встречались лишь в заливе Кармель, что, вероятно, делает их довольно редкими.

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