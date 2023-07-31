Добыча полезных ископаемых на Луне: NASA и частные компании рассказали о своих планах

Эксперты считают, что на Луне нужно проверить все технологии для добычи ресурсов, которые тестируются на Земле.

По мере того, как программа NASA Artemis набирает обороты, появляется все больше далеко идущих планов по освоению Луны и созданию лунной экономики. Особое место в этих планах занимает добыча полезных ресурсов, которые помогут создать постоянное место жительства для землян на другом мире. Об этом говорили участники очередного собрания в Колорадской школе горного дела на прошлой неделе, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NASA предлагает добывать ценные ресурсы на Луне, такие как кислород, воду и металлы, чтобы можно был ос их помощью обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне. К процессу добычи ресурсов и организации лунной экономики планируют присоединиться и частные компании.

Одна из программ NASA под названием Commercial Lunar Payload Services (CLPS) предусматривает сотрудничество с частным сектором в плане доставки важного оборудования на Луну для проведения исследований. Это касается не только получения общей информации о нашем спутнике, но и изучение возможностей эффективной добычи ценных ресурсов.

Дело в том, что испытание разного рода технологий на Земле, предназначенных для использования на Луне, не могут полностью показать, как они на самом деле будет работать в условиях другого мира. Поэтому эти технологии должны пройти тестирование на Луне.

Эксперты считают, что на Луне нужно проверить все технологии для добычи ресурсов, которые тестируются на Земле Фото: space.com

По словам Джеральда Cандерса из NASA, сейчас главным приоритетом для будущих миссий на Луну является изучение возможности добычи самых простых ресурсов, которые можно использовать сразу же на месте. А затем уже нужно будет создать инфраструктуру, чтобы эти ресурсы можно было доставить в другие регионы Луны.

NASA планирует осуществить посадку своих астронавтов на южном полюсе Луны и с этого места начать добычу здесь полезных ископаемых. По словам Сандерса, первые пилотные миссии по изучению возможности добычи ресурсов позволят наладить процесс перед тем, как на спутник Земли будет доставлено более масштабное оборудование для большого производства. И в этом плане NASA планирует работать вместе с частными подрядчиками.

Одним из таких подрядчиков является компания Intuitive Machines, которая планирует стать серьезным игроком на рынке космических услуг на Луне.

В рамках программы CLPS эта компания играет важную роль, ведь уже в конце этого года на южный полюс Луны должен прилететь посадочный модуль Nova-C, созданный Intuitive Machines. С помощью этого посадочного модуля на спутник Земли будут доставлять разные аппараты, необходимые для ее исследования. Например, та же компания создала робота Micro Nova, который сможет посетить места на Луне недоступные для обычных луноходов.

Главным приоритетом для будущих миссий на Луну является изучение возможности добычи самых простых ресурсов, которые можно использовать сразу же на месте Фото: NASA

По словам представителей Intuitive Machines, одним из главных ресурсов, которые нужно добывать сначала являются кислород и вода. А их можно получить из водяного льда, например, в затененных лунных кратерах. Но до сих пор точно не ясно, сколько этого льда находится на нашем спутнике, а потому сложно понять, насколько выгодна будет эта добыча. И для этого нужна тщательная разведка местности. Также нужно испытать технологии, которые будут превращать лед в воду и кислород прямо на Луне, чтобы понять их эффективность.

Южный полюс Луны является не только отличным место для добычи полезных ископаемых, здесь солнечный свет поступает почти постоянно в течение лунных суток, которые составляют 28 земных дней. Этот свет нужен для получения энергии для работы тех или иных аппаратов и оборудования.

Фокус уже писал о том, что базу на Луне хотят запитать от солнечных панелей, созданных на месте. NASA заключило контракт на 35 млн долларов с Blue Origin для разработки новой технологии создания солнечных панелей.